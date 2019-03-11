Доллар по-прежнему встречает серьезное сопротивление на уровне 66 руб. и выше, несмотря на максимумы по индексу USD на рынке forex - ИК "Велес Капитал"

"Доллар по-прежнему встречает серьезное сопротивление на уровне 66 руб. и выше, несмотря на максимумы по индексу USD на рынке forex, - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Так, еще в четверг вечером индекс доллара к шести основным валютам обновил максимум с начала текущего года, поднявшись до отметки 97,71 пункт. На внутреннем рынке это позволило американской валюте закрепиться в вечернюю сессию выше 66 руб. Однако даже небольшой коррекции индекса USD (к середине дня в понедельник индекс торговался в районе 97,3 пункта, но фактически оставался вблизи максимумов с начала года) хватило для падения доллара на российском рынке ниже 66 руб. К середине дня в понедельник пара доллар/рубль торговалась вновь чуть выше 66 руб., однако возвращение позиций давалось американской валюте с большим трудом".

Стойкость рубля выделяется и в сравнении с динамикой валют-аналогов. Так, за последнюю неделю потери отечественной валюты в паре с долларом составили лишь 0,5%, тогда как турецкая лира и южноафриканский рэнд потеряли более 1%, а бразильский реал почти 2,5%.

"Судя по всему, доллар продолжит встречать серьезное сопротивление при дальнейшем продвижении вверх на внутреннем рынке, пока не получит должной поддержки со стороны факторов геополитического характера. В условиях нейтрального геополитического фона и в отсутствии санкционной риторики участники внутреннего рынка достаточно сдержанно отыгрывают динамику рынка forex. Кроме того, ряд участников банковского рынка по-прежнему предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность: ставки МБК сохраняются вблизи максимумов с конца января, даже несмотря на приток в систему бюджетной ликвидности и возврат средств с депозитов ЦБ "тонкой настройки"", - заключает Юрий Кравченко.