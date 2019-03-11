Дивидендная история Сбербанка позволяет нам сохранить целевую цену обыкновенных акций на уровне 268,5 руб., рекомендацию "Покупать" - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Сбербанк" - крупнейшего российского банка, на который приходится около трети банковских активов страны и 45% всех вкладов населения. Госбанк продолжает наращивать прибыль и повышать размер дивидендных выплат, что позволяет подтвердить по обыкновенным акциям рекомендацию "Покупать" с потенциалом роста 30%. По привилегированным акциям рекомендация снижается до "Держать" на фоне снижения потенциала роста до 12%.

По итогам 2018 года прибыль акционеров достигла 833 млрд руб. за счет роста кредитования, комиссий, снижения резервирования. Рентабельность собственного капитала составила 23%. Операционная эффективность немного снизилась - соотношение операционных расходов и доходов повысилось до 35,3%. Рентабельность собственного капитала уменьшилась до 22,9%, но остается достаточно высокой и превышает требуемую норму доходности по акциям, которая по оценкам аналитиков составляет 19%.

Без эффекта деконсолизации Денизбанка приток по депозитам составил 5,1%. Кредитование сохраняет положительную динамику, 4,7%, с улучшением в корпоративном сегменте на 4,4% и на 5,2% в розничном. При этом рост сопровождается улучшением качества активов. Доля неработающих кредитов снизилась до 3,8%, их покрытие резервами увеличилось до 189%.

Прогнозы менеджмента банка на 2019 год умеренно позитивные - темпы роста корпоративного кредитования на 5,7%, розничного - свыше 15-18% при стоимости риска примерно 1,3%, цель по чистой процентной марже - превысить 5,5%. Планируется улучшение операционной рентабельности со снижением соотношения операционных расходов и доходов на 0,5-1% и поддержание рентабельности капитала выше 20%.

В прошлом году банк направил 36% прибыли на дивиденды, в этом сезоне с учетом высокого уровня достаточности капитала ожидается повышение показателя как минимум до 40%. Дивиденд, таким образом, составит 15 руб. с доходностью 7,3% по обыкновенным акциям и 8,3% по привилегированным. Отметим также, что акции Сбербанка торгуются с лучшей доходностью в отрасли в этом сезоне при средней доходности 6,3%.

"Дивидендная история Сбербанка позволяет нам сохранить целевую цену обыкновенных акций на уровне 268,5 руб., рекомендацию "Покупать". По привилегированным акциям мы подтверждаем таргет на уровне 201,4 руб., но снижаем рекомендацию до "Держать"", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.