Рынок акций РФ утром отыграл пятничный общемировой пессимизм, взлетели на 50% бумаги НКНХ на новостях о дивидендах

Москва. 11 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник просел по индексам и большинству blue chips, отыграв откат мировых индексов в конце прошлой недели на опасениях замедления мировой экономики; взлетели на 50% акции "Нижнекамскнефтехима" на новостях о высоких дивидендах за 2018 год.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2462,93 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1175,48 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 66,01 рубля (-0,28 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7% и -1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%).

Подросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%).

Индексы в США в пятницу снизились пятые торги подряд на фоне разочаровывающих данных с рынка труда США и сокращения экспорта КНР, которые усилили опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики. По итогам недели Dow Jones и S&P 500 просели на 2,2%, Nasdaq - на 2,5%.

Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране. Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс.

При этом уровень безработицы в феврале уменьшился до 3,8% по сравнению с 4,0% месяцем ранее, что совпало с прогнозами экспертов. Это обусловлено возвращением госслужащих на рабочие места после окончания приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун").

Между тем рост средней почасовой оплаты труда в США за последние 12 месяцев составил 3,4%, что является самым высоким темпом подъема с конца последней рецессии в 2009 году.

В пятницу Китай сообщил о том, что экспорт страны в феврале рухнул на 20% после повышения на 9,1% в предыдущий месяц. С учетом ухудшения экономического прогноза ЕЦБ в четверг, а также пятничных данных о падении заказов промышленных предприятий в Германии в январе новости из КНР усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

Между тем в понедельник в Азии наметилась коррекция (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне обещаний Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) обеспечить дополнительную поддержку экономике страны.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.

Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: по данным Fox Business, визит в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.

После выхода слабых данных о внешней торговле и инфляции в Китае глава НБК И Ган заявил, что у Центробанка еще остаются возможности по снижению норм резервирования для банков страны, хотя сейчас они несколько меньше, чем в предыдущие годы. И Ган также пообещал обеспечить рост кредитования в этом году примерно на уровне повышения номинального ВВП и предоставить дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе за счет кредитных инструментов.

Нефть в понедельник также дорожает, Brent уже на $0,15 превышает уровень при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,38 за баррель (+1% и -0,8% в пятницу), апрельская цена WTI - $56,64 за баррель (+1% и -1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent поднялась на 1%, WTI - на 0,5%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ пока не вышел за рамки консолидации. Санкционные риски постепенно слабеют, и ожидания по ним укладываются в достаточно "средний" сценарий, панических настроений на рынке нет. Существенно увеличилось число прогнозов по поводу ослабления рубля, но прямые основания для этого также отсутствуют. Новая неделя началась со снижения, инвесторы отыгрывают пятничный негатив. В дальнейшем сценарий консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи остается предпочтительным.

По оценке заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, в США рынкам удалось остановиться после начала сильного снижения, вызванного слабой статистикой по рынку труда - как всегда, в последние 10 лет плохие данные в экономике могут означать смягчение кредитно-денежного регулирования ФРС. В Азии наметилась коррекция вверх, но покупки были сдержанными, поскольку вокруг переговоров США и Китая никаких прорывных новостей не было, а опасения относительно безоблачного движения к подписанию финальной договоренности появились.

Нефть торгуется чуть выше $66 за баррель Brent - снижение добычи Саудовской Аравией, сокращение числа активных буровых и скорое усиление ограничения добычи в России служат умеренными "бычьими" факторами, считает эксперт.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поводов для выхода рынка акций РФ из "боковика" все еще нет.

Давление на мировые рынки в конце прошлой недели оказали данные о сокращении экспорта Китая в феврале на 20,7%, которые свидетельствовали о замедлении второй по величине экономики мира. Кроме того, статистика из США показала рост занятости вне сельского хозяйства в феврале лишь на 20 тыс., вопреки прогнозам увеличения на 180 тыс. - это явный сигнал в пользу смягчения политики ФРС.

Тем временем, в Азии после пятничного обвала наметился отскок. Новостей с торговых переговоров США-КНР пока не поступает, но стороны, по сообщениям, продолжают работать над условиями потенциальной сделки. Инвесторы надеются на скорое проведение мер властями КНР для стимуляции китайской экономики.

Нефть в пятницу снижалась под давлением опасений относительно замедления темпов мирового экономического роста, а в начале текущей недели котировки поддерживают заверения министра энергетики Саудовской Аравии в дальнейшем сокращении нефтедобычи в первой половине текущего года. Кроме того, отчет Baker Hughes в пятницу показал снижение числа буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц (до 834 штук).

Индексы МосБиржи и РТС остаются в рамках "боковиков", ограниченных отметками 2450-2500 и 1150-1200 пунктов соответственно. Индикаторы опустились ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (2485 и 1190 пунктов), подтверждая сохранение умеренно негативной краткосрочной картины, считает Е.Кожухова.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция, а индекс МосБиржи последние три с половиной недели держится в узком диапазоне 2450-2500 пунктов, который по-прежнему сохраняет актуальность. Сезон корпоративной отчетности в РФ пока проходит в позитивном ключе - прибыли многих компаний за прошлый год вышли на рекордные уровни, соответственно, инвесторы могут ориентироваться на рост дивидендных выплат. Данный фактор можно воспринимать как среднесрочную поддержку для российского рынка, считает М.Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обвившие максимумы акции "Нижнекамскнефтехима": обыкновенные бумаги выросли до 94,2 рубля (+50,5%), "префы" - до 63,4 рубля (+49,7%).

Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2018 год в размере 19,94 рубля на акцию каждого типа. Всего рекомендовано направить на выплату дивидендов 36,495 млрд рублей, в том числе на обыкновенные акции - 32,128 млрд рублей, на привилегированные - 4,366 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 22 апреля.

Дивиденды рассчитаны с учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет. Как известно, по итогам 2016 и 2017 годов компания воздерживалась от выплаты дивидендов, что было связано с вопросами финансирования строительства нового этиленового комплекса НКНХ.

Также подорожали бумаги "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+38,2%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,5%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+4%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-10,1%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-7,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,878 млрд рублей (из них 1,854 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).