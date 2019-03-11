Именно среднесрочные выпуски ОФЗ сейчас наиболее интересны инвесторам по соотношению доходности и дюрации - Уралсиб

"Короткая рабочая неделя оказалась неоднозначной для рынка ОФЗ: доходности коротких облигаций заметно снизились, примерно на 20 б.п., а длинных – выросли на 2–5 б.п., что привело к увеличению угла наклона кривой рублевых госбумаг. Доходности индикативных ОФЗ сейчас следующие: у годовых ОФЗ 26214 – 7,3% годовых, у пятилетних ОФЗ 26223 – 8,1%, у десятилетних ОФЗ 26224 – 8,4%, а у пятнадцатилетних ОФЗ 26225 – 8,55%. Отметим, что торговые обороты остаются ниже средних, особенно низкими они были до выхода Минфина на первичный рынок – чуть более 10 млрд руб. в день. В этот раз финансовое ведомство вновь удачно разместило гособлигации, если оценивать размещение с точки зрения объема– он составил 46,4 млрд руб. после рекордных 57,6 млрд руб. на предыдущем аукционе. Однако для привлечения инвесторов Минфин вынужден давать премию ко вторичному рынку, в среднем 5 б.п., что и стало причиной заметного сокращения оборотов в последний месяц. На этой неделе очередь размещать десятилетние и пятилетние ОФЗ, именно среднесрочные выпуски сейчас наиболее интересны инвесторам по соотношению доходности и дюрации. В целом же, на текущей неделе основное влияние на российский рынок, вероятно, будут оказывать внешние факторы, такие как ход переговоров по брекзиту и торговому соглашению между США и КНР", - комментирует ситуацию на рынке ОФЗ аналитик Уралсиба Ольга Стерина.