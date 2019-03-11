Подтверждаем наш позитивный взгляд на акции "Московской биржи" - Альфа-банк

"Московская биржа" вчера подвела итоги торгов за январь 2019 г. Результаты "нейтральны" для акций компании. Объем торгов вырос на 2% г/г - рост как рублевых, так и долларовых балансов в целом примерно соответствовал среднему за 2018 г. Акции биржи подорожали на 14% с начала года (индекс же вырос на 7% за аналогичный период), все еще торгуясь на уровне 9,7x по коэффициенту 2019П P/E, то есть с 12%-м дисконтом к историческому среднему показателю. Мы считаем, что объявление о дивидендах за 2018 г. (мы ожидаем, что это произойдет 1 марта одновременно с публикацией финансовых результатов за 2018 г. по МСФО) станет ключевым краткосрочным катализатором роста (дивидендная доходность составит примерно 8% за 2018П, по нашей оценке), так как акции подешевели из-за отказа от выплаты дивидендов за 1П18 и пока полностью не восстановились в цене. Мы также считаем, что повышение тарифов, которое началось с 1 ноября 2018 г., а также повышение рублевых и долларовых процентных ставок поддержат выручку "Московской биржи" в 2019 г. Таким образом, мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции биржи", - указывает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.