После "голубиной" риторики ЕЦБ пара EUR/RUB вполне может опуститься ниже 74 - БКС

"Валютная пара USD/RUB с расчетами "завтра" находится на отметке 66,1, пытаясь вернуться в диапазон 66-65,5, из которого произошел выход на предыдущей торговой сессии. Курс EUR/RUB в это же время прибавляет 0,2% после падения днем ранее. После "голубиной" риторики ЕЦБ пара вполне может опуститься ниже 74, обновив тем самым минимальные значения с июля прошлого года", - предполагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев.