На этой неделе локальную поддержку рублю может оказать успешное размещение ОФЗ в среду - "Нордеа Банк"

"Российская валюта на старте недели попытается сохранить текущие уровни в основных валютных парах на нейтральном внешнем фоне. Пара USD/RUB в моменте 66.1, EUR/RUB – 74.3. В конце предыдущей недели, в соответствии с нашими ожиданиями, рубль получил поддержку в паре с европейской валютой, после того как ЕЦБ в четверг объявил о старте нового раунда операций по поддержанию ликвидности в системе, а также пересмотрел вниз прогнозы по росту европейской экономики в 2019 и 2020г. На этом же фоне доллар США укреплялся в паре с евро, что негативно влияло на динамику российской валюты в паре с «американцем». На этой неделе локальную поддержку рублю может оказать успешное размещение ОФЗ в среду. Кроме того, публикация отчетов от ОПЕК и Минэнерго США по рынку нефти в конце недели может поддержать рост нефтяных котировок и, как следствие, оказать умеренное позитивное влияние на российскую валюту. Основным риском для рубля по-прежнему остается санкционная тема, внимание к которой в последние две недели несколько снизилось, но возобновление которой, например в связи с возможным обнародованием доклада Мюллера, способно вернуть российскую валюту выше отметок 67 в паре с долларом США", - отмечают в "Нордеа Банке".