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11 марта 2019 года 12:00
Ренессанс Капитал поднял оценку акций Evraz на 3%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Evraz с 6,40 фунта стерлингов до 6,60 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 5,37 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,8 фунта стерлингов за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Evraz
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