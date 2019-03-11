Краткосрочные ориентиры по Brent составляют 65-67 долларов за баррель - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы понедельника демонстрируют уверенный рост. Brent достигает значений $66.1/bbl, контракты на WTI торгуются в районе отметки $56.4/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать заключённая в декабре прошлого года сделка ОПЕК+, направленная на сохранение баланса спроса и предложения на рынке «чёрного золота». Кроме того, в пятницу вечером выходили данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 9 штук. Эта информация также оказывает нефтяным котировкам локальную поддержку на старте недели. На этой неделе внимание участников рынка традиционно привлекут данные от API и Минэнерго США (во вторник и среду) по коммерческим запасам американской нефти. Кроме того, в четверг (14.03) будет опубликован ежемесячный отчёт от ОПЕК, в котором организация оценивает основные факторы, влияющие на рынок нефти, а также детально рассматривает спрос и предложение сырья на глобальном нефтяном рынке. Отчет, вероятно, в очередной раз сфокусирует внимание рынка на сокращении предложения от ОПЕК+, что может поддержать нефтяные котировки. Помимо этого, в пятницу внимание участников рынка привлечет публикация ежемесячного отчета по рынку нефти от Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры на Brent $65-$67/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".