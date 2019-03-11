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11 марта 2019 года 11:19

Значительных изменений по госбондам ждать не стоит - РФПИ

"Позитивные торги сегодня на внешних площадках позволяют рассчитывать на умеренно растущую динамику в госбондах, однако значительных изменений ждать не стоит из-за сохраняющихся внешних рисков и неопределенности относительно денежно-кредитной политики российского ЦБ", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Опубликовано: /РФПИ/
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