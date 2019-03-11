Рубль, вероятно, будет пытаться вернуться к отметкам 65,75-66/USD - РФПИ

"Сегодня и нефть восстанавливается до $66, и рубль торгуется с укреплением в направлении 66,10-66,20/USD. "Мягкие" комментарии от ФРС в эти выходные поддерживают рост рынков в Азии, и они способны развернуть к росту основные ЕМ валюты сегодня. Однако насыщенная глобальная повестка способна сохранить влияние внешних факторов на российский рубль. Мартовский налоговый период формально стартует в эту пятницу, хотя основные налоги выплачиваются лишь 25 и 28 марта. Поэтому поддержка со стороны экспортеров может оказаться более ощутимой ближе к следующей неделе. Пока же рубль, вероятно, будет пытаться вернуться к отметкам 65,75-66/USD", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.