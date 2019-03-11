Атон снизил рейтинг акций Аэрофлота до "на уровне рынка" и оценку на 22%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 160 рублей до 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "выше рынка" до "на уровне рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 119,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 99,2 рубля за штуку.