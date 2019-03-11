Рубль немного растет к доллару и снижается к евро на старте торгов

Москва. 11 марта. Доллар США немного снижается, евро растет на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего укрепления евро, корректирующегося вверх после сильного падения по итогам заседания ЕЦБ в прошлый четверг.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,19-66,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,22 руб./$1 (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,38 руб./EUR1 (+23,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 7,25 копейки к уровню закрытия предпраздничной торговой сессии в прошлый четверг, до 69,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,54 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,25 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов в понедельник. Участники торгов отыгрывают коррекционный рост пары "евро-доллар" на глобальном рынке после сильного падения по итогам заседания ЕЦБ в прошлой четверг. С учетом ухудшения экономического прогноза ЕЦБ, а также пятничных данных о падении заказов промышленных предприятий в Германии в январе новости из США и КНР усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

Кроме того, рынок отреагировал на данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов. Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране. Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс.

Тем не менее, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в интервью CBS Sunday, что прогноз для американской экономики благоприятен, поэтому не требуется повышения или снижения процентных ставок. "Наша денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии", - уверен он.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к росту после умеренного снижения в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, пишет Dow Jones. Трейдеры были встревожены ослаблением роста китайской и мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,52% - до $66,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,57%, до $56,39 за баррель. За неделю Brent поднялась на 1%, WTI - на 0,5%.

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения в ближайшие недели, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе. Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: визит в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли