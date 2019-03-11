У нефти есть шанс пойти к $70 - БКС

"Фьючерсы на Brent протестировали нижнюю границу "бокового" коридора $64,3-67 за баррель. По итогам котировки остались на прежних ценовых уровнях. Быстрый выкуп просадки, отразившийся в "длинном хвосте дневной свечи", указывает на сохраняющийся оптимизм инвесторов и формально делает чуть более вероятным выход из диапазона вверх. В таком случае целью роста может стать отметка $70 за баррель. На выходных поддержку нефтяным ценам оказало подтверждение слухов о том, что участники ОПЕК+ не планируют пересматривать квоты на добычу в апреле. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в воскресенье, что ОПЕК+ вряд ли будет пересматривать квоты добычи на встрече 17-18 апреля. Коррективы могут произойти на следующей встрече в июне 25-26 числа, если в этом будет необходимость. Сокращение добычи 25 странами-участниками сделки ОПЕК+ является одним из ключевых позитивных факторов на рынке нефти, способствовавшим восстановлению цен с начала года. В рамках соглашения 15 стран ОПЕК сократят добычу на 800 000 баррелей в сутки (б/с) и еще на 400 000 б/с будет снижена добыча странами не-ОПЕК, включая Россию. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.