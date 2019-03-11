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11 марта 2019 года 09:56

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу "в минусе" на фоне разочаровывающих данных с рынка труда США и сокращения экспорта КНР, которые усилили опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики. Рынок акций США опустился по итогам пятой сессии подряд. Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране. Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс.

При этом уровень безработицы в феврале уменьшился до 3,8% по сравнению с 4,0% месяцем ранее, что совпало с прогнозами экспертов. Это обусловлено возвращением госслужащих на рабочие места после окончания приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун").

В пятницу Китай сообщил о том, что экспорт страны в феврале рухнул на 20% после повышения на 9,1% в предыдущий месяц. С учетом ухудшения экономического прогноза Европейским Центральным банком в четверг, а также пятничных данных о падении заказов промышленных предприятий в Германии в январе новости из КНР усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник перешли от разнонаправленных изменений к практически единодушному росту вслед за материковым Китаем, поскольку Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) пообещал обеспечить дополнительную поддержку экономике. Сводный индекс региона MSCI поднялся на 0,5%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,42%. Индийский Sensex повысился на 0,8%, южнокорейский KOSPI почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, опустился на 0,4%.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе. Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: по данным Fox Business, визит в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,2%, Shenzhen Composite - на 2,7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%. После выхода слабых данных о внешней торговле и инфляции в Китае глава НБК И Ган заявил, что у Центробанка еще остаются возможности снижения норм резервирования для банков страны, хотя сейчас они несколько меньше, чем в предыдущие годы. И Ган также пообещал обеспечить рост кредитования в этом году примерно на уровне повышения номинального ВВП и предоставить дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе за счет кредитных инструментов.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к росту после умеренного снижения в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности. Трейдеры были встревожены ослаблением роста китайской и мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,37% - до $65,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,52%, до $56,36 за баррель. По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на 0,8%, до $65,74 за баррель, WTI - на 1% - до $56,07 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,32 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,14 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 марта снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 584,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,3%), "РЖД-001P-02R" (+0,2%) и "Газпром капитал БО-04" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-19" (-0,65%), "ФПК-001Р-03" (-0,47%) и "Газпром БО-23" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 7 марта завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 7,39% выпуска на сумму 73,9 млн рублей. Выпуск начал размещаться 4 марта. Сбор заявок проходил с 25 февраля по 1 марта включительно. Погашение выпуска состоится 3 июня 2019 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от динамики курса "рубль/доллар". Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,85% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 марта. Техническое размещение облигаций запланировано на 15 марта. Банк принадлежит и контролируется "НК "Роснефть". ВБРР является расчетным центром "Роснефти" (MOEX: ROSN) и ее дочерних компаний, банк предоставляет широкий спектр банковских услуг контрагентам и потребителям продукции материнской структуры, а также ее сотрудникам.

ПАО "ТрансФин-М" 15 марта проведет вторичное размещение облигаций выпуска 001Р-02 на сумму до 500 млн рублей. Индикативный диапазон цены вторичного размещения - 100,00-100,25% от номинала, что соответствует доходности к оферте через год в диапазоне 10,42-10,72% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 10:00 МСК до 16:00 МСК. ПАО "ТрансФин-М" 20 февраля установило ставку 5-6-го купонов облигаций в размере 10,45% годовых. Компания в марте 2017 года разместила облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 12,75% годовых. Ставка текущего 4-го купона - 9,85% годовых. По выпуску предусмотрена оферта со сроком исполнения 7 марта 2019 года. Согласно сообщению компании, в рамках оферты было выкуплено 53,687 тыс. облигаций данной серии. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 70 млрд рублей.

ВЭБ.РФ 7 марта выкупил в рамках оферты 15,15% выпуска облигаций 21-й серии на 2,274 млрд рублей по цене 100% от номинала. Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей. В этот же день эмитент провел вторичное размещение всего выкупленного в рамках оферты объема по цене не ниже 100% от номинала. В итоге все выкупленные облигации в полном объеме были реализованы на вторичном рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года и погашение в феврале 2032 года. Ставка 15-го купона ранее была установлена на уровне 8,82% годовых, ей соответствует эффективная доходность к оферте в 9,02% годовых. Банк разместил 20-летние облигации 21-й серии объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10% годовых.

АО "Ладья-Финанс" приняло решение погасить облигации серии БО-02, приобретенные ранее, в количестве 2 млрд 999,998 млн штук, находящихся на казначейском счете эмитента в НРД. Выпуск серии БО-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 7 лет был размещен в ноябре 2014 года. Ставка текущего купона 7% годовых. В настоящее время в обращении остается выпуск бондов компании БО-03 на 3 млрд рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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