На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возвращения пары доллар/рубль в диапазон 65,50-66 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Краткосрочная динамика рубля на данный момент в первую очередь определяется общим отношением инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Фундаментально мы по-прежнему видим потенциал для укрепления российской валюты (при текущих ценах на нефть и макропоказателях считаем «относительно справедливыми» уровни в 63-64 руб/долл.), и при сохраняющемся сезонно сильном профиците текущего счета данный потенциал в течение ближайших одногополутора месяцев может быть реализован, но для этого необходима хотя бы нейтральная динамика всей группы валют EM и отсутствие эскалации санкционных рисков".

Из текущих трендов на глобальном валютном рынке эксперт банка отметил, что американский доллар на прошлой неделе демонстрировал укрепление не только против валют EM, но и против валют развитых стран. Европейский Центральный банк в прошлый четверг принял два ключевых решения – объявил о запуске с сентября этого года нового раунда TLTRO и изменил текст сопроводительного заявления, пообещав не повышать процентные ставки до конца этого года (ранее фигурировала формулировка «до конца лета 2019 г.»). Помимо этого, регулятор также заметно понизил прогнозы по темпам роста экономики региона и инфляции (так, прогнозы на 2019 г. по темпам роста ВВП были понижены с 1,7% до 1,1%, по инфляции – с 1,6% до 1,2%). В совокупности все это оказало давление на позиции евро, и пара евро/доллар локально опускалась ниже отметки в 1,12 долл. (минимумы с июня 2017 г.).

"При отсутствии нового негатива на глобальных рынках на горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возвращения пары доллар/рубль в диапазон 65,50-66 руб/долл.", - прогнозирует Михаил Поддубский.