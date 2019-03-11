В текущей конъюнктуре среднесрочные ОФЗ выглядят наиболее интересно по соотношению риск/доходность - Промсвязьбанк

"По итогам недели наклон кривой ОФЗ еще более увеличился в результате снижения доходности 1-летних ОФЗ до 7,44% (-9 б.п.), в то время как доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,54% (+4 б.п.), - констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Спрос на короткие гособлигации поддерживает реинвестирование средств от погашения ОФЗ 26208 на 149 млрд руб., прошедшее 27 февраля. Кроме того, замедление потребительской инфляции усиливают ожидания смягчения ДКП уже в конце 2019 г. – начале 2020 г. В то же время санкционные риски и достаточно большой объем размещения нового госдолга срочностью более 5 лет, которое проходит еженедельно и с премией к вторичному рынку до 4 б.п. оказывает давление на длинный участок кривой ОФЗ".

На этой неделе, 15 марта, ТрансФин-М (-/B/-), проведет вторичное размещение облигаций серия 1Р-02 в объеме до 0,5 млрд руб. Индикативный диапазон цены вторичного размещения 100,00 – 100,25 % (YTP 10,72%-10,42% годовых), следующая оферта через 1 год.

"Для кредитного риска рейтинговой категории «В» премию к суверенной кривой 298 - 328 б.п. мы считаем справедливой, - указывает эксперт банка. - В текущей конъюнктуре среднесрочные ОФЗ выглядят наиболее интересно по соотношению риск/доходность. ОФЗ срочностью 1-2 года торгуются ниже ключевой ставки. Давление на длинные ОФЗ оказывает навес нового предложения".