Диапазон 65-67 долл./барр. видится нам актуальным на ближайшее время - Промсвязьбанк

"Нефть восстанавливается после просадки в пятницу, когда негативом выступили статданные по Китаю, США и решение ЕЦБ не повышать ставку до 2020 г. как минимум вкупе с понижением прогнозов по темпам роста европейской экономики. Поддержкой сегодня

служат данные по буровым в США, которые за минувшую неделю сократились на 9 шт. – до 834 шт. Также Саудовская Аравия ждет продления соглашения ОПЕК+ до июня, что также играет нефти в плюс. На этой неделе представят ежемесячные отчеты МЭА, Минэнерго США и ОПЕК, что будет важно в преддверии скорого заседания картеля (17-18 апреля). Диапазон 65-67 долл./барр. видится нам актуальным на ближайшее время", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.