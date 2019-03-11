Фондовым спекулянтам рекомендуем торговать по тренду с очень коротким "стопами" и "тейк-профитами - Алор Брокер

"Дальнейшая динамика рынка акций РФ будет зависеть от внешнего фона и притока-оттока средств нерезидентов. В целом рынок продолжает оставаться в "боковике" с границами 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Пока мы не увидим выход из этого коридора, среднесрочные позиции открывать очень рискованно, а спекулянтам рекомендуем торговать по тренду с очень коротким "стопами" и "тейк-профитами", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.