Рубль продолжает снижаться к доллару, но перешел к росту к евро после заседания ЕЦБ

Москва. 7 марта. Доллар США умеренно растет, евро развернулся вниз и снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего падения евро по итогам результатов заседания Европейского центрального банка.

Курс доллара США составил 66,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,41 руб./EUR1, опустившись на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,5 копейки - до 69,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и растет к евро на вечерних торгах следом за падением пары "евро-доллар" на глобальном рынке после заседания ЕЦБ.

ЕЦБ удивил рынки, пересмотрев прогнозы и рекомендации по денежно-кредитной политике и объявив о новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. При этом ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Значения ставок совпали с прогнозами рынка.

Новая серия TLTRO начнется в сентябре 2019 года и завершится в марте 2021 года, в ходе каждого раунда будут выдаваться кредиты сроком на два года. Вместе с тем ЕЦБ сообщил, что ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года". Ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться до осени.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, в четверг основной причиной волатильности рубля, в первую очередь, в паре с евро стали результаты заседания ЕЦБ. "Европейский Центробанк опубликовал пересмотренные прогнозы по ВВП, которые оказались хуже ожиданий, и сообщил о запуске программы льготного кредитования для банков. Как следствие, риторика главы ЕЦБ Марио Драги была радикально смягчена, и он сообщил, что теперь ключевая ставка останется неизменной как минимум до конца 2019 года. С учетом этих решений, сказал Драги, теперь вероятность наступления рецессии в еврозоне, радикально снижена", - отметил Т.Нигматуллин.

"Евро отступает из-за провала на мировом валютном рынке. После того, как ЕЦБ объявил о намерении держать ставку низкой весь 2019 год и запустить программу TLTRO, шансов на стабильность у евровалюты не осталось. Впереди у российской секции три выходных дня. За это время США успеют выпустить блок статистики по рынку труда в феврале и, может быть, приблизиться к завершению процесса переговоров по торговому соглашению с Китаем", - подчеркнула старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Нефть эталонных марок активно поднимается в цене в ходе торгов в четверг благодаря данным о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,29% - до $66,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на 0,76% - до $56,65 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, максимальными темпами с середины января. Тем не менее, запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка стали слухи о том, что президент США Дональд Трамп стремится в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. Если две страны уладят противоречия в сфере торговли, это окажет поддержку мировой экономике в целом и спросу на нефть в частности.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник на 12,16 копейки, до 65,9646 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,72 копейки, до 74,573 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 8,58 копейки по отношению к среде и составил 65,9245 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 11,39 копейки и составил 65,9926 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 890,748 млн, из которых $750,386 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 140,362 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился по отношению к среде на 15,22 копейки, до 74,5529 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 0,34 копейки и составил 74,4707 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR678,519 млн, из которых EUR217,874 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR460,645 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,91% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой - 8,23%, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,6%, годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,69% годовых.