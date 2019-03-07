Рынок акций РФ в четверг просел и завершил неделю снижением на внешнем негативе, лидировал в откате РусАл

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ в четверг просел по индексам на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики, а также на фоне слабости нефти, в аутсайдерах выступили акции "РусАла" после выхода годового отчета по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2476,64 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1179,58 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 66,15 рубля (+0,17 рубля).

За короткую торговую неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,1-0,7%, доллар вырос на 0,2 рубля.

Подешевели в четверг рублевые акции "РусАла" (-3,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,5%, до 144 руб.), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Согласно отчету "РусАла", скорректированная EBITDA выросла в 2018 году на 2%, до $2,163 млрд, выручка выросла на 3,1% - до $10,28 млрд.

Чистая прибыль "РусАла" по МСФО за 2018 год увеличилась на 39% и достигла $1,698 млрд, нормализованная чистая прибыль (скорректированная чистая прибыль плюс доля компании в прибыли "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) ) - на 7,8%, составив $1,695 млрд.

Завершили день в "минусе" и акции "Сбербанка (-0,5% и -0,1% "префы"), несмотря на неплохой финотчет за февраль (чистая прибыль по РСБУ выросла на 9,9% в годовом выражении - до 70,1 млрд рублей).

Выросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Мосбиржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), на рынках Китая усиливаются ожидания, что ЦБ страны снизит официальные процентные ставки.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил ставку неизменной, но при этом удивил рынки, пересмотрев прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике и объявив о новом раунде целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. ЕЦБ ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года". Ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться до осени.

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на 2019 год до 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год снижен с 1,7% до 1,6%. Также прогноз роста потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%.

На этом фоне снизились фондовые индексы в Европе (CAC40, DAX, FTSE теряют 0,5-0,8%) и продолжился четвертые торги подряд откат в США (индекс S&P 500 снижается на 0,8%).

Накануне настроения инвесторам испортил прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая ухудшила оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3,3% с ранее прогнозировавшихся 3,5%. В 2018 году рост составлял 3,6%. Прогноз на текущий год для США ухудшен до 2,6% с 2,7%, но повышена оценка на следующий год до 2,2%.

Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре подскочил до $59,8 млрд (максимум с октября 2008 года) с пересмотренных $50,3 млрд в ноябре, аналитики ожидали роста до $56,9 млрд с ранее объявленного ноябрьского уровня $49,3 млрд.

Нефть Brent в четверг делает попытки закрепления выше $66 за баррель, но рост сменяется локальными откатами. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,23 за баррель (+0,4% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $56,68 за баррель (+0,8% и +0,6% в среду).

По словам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, инвесторы не стали наращивать покупки перед длинными выходными в России. В пятницу торги на "Мосбирже" проводиться не будут, однако в этот день будет опубликована важная статистика - ключевой отчет по рынку труда США и данные торговому балансу КНР. Публикация данных, значительно отличающихся от консенсус-прогнозов, может спровоцировать волну волатильности на внешних биржевых площадках.

Понедельник станет для рынка акций РФ днем реакции на "пропущенную" пятницу. Ближайшей технической целью остается отметка 2500 пунктов по индексу МосБиржи, борьба за которую по-прежнему актуальна. В случае появления резко негативных сигналов для рынка РФ стоит следить за рубежом 2445-2455 пунктов, ниже которого продажи могут приобрести нарастающий характер вплоть до следующей зоны поддержки на уровне 2405 пунктов.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова полагает, что инвесторы продолжают постепенно фиксировать прибыль на развивающихся рынках после бурного начала года и на фоне понижения прогнозов по росту ВВП Китая и ЕС. Несмотря на то, что антироссийский санкционный шум немного стих, влияние неопределенности в отношении будущих ограничений сохраняется, и оно достаточно сильное. Даже дорожающая нефть не может пока нивелировать охлаждение интереса к российским активам. Нефть растет благодаря сокращению добычи странами в рамках соглашения ОПЕК+ в феврале, включая дополнительный эффект от снижения поставок из Венесуэлы и Ирана.

Акции "Аэрофлота" в четверг восстанавливали потери после публикации слабых результатов за 2018 год по МСФО, акции "АЛРОСА" выросли на фоне повышения рекомендаций по компании аналитиками в свете недавнего падения ее котировок. Акции "Мосбиржи" подорожали после выхода сильного финансового отчета за 2018 год и объявления дивидендов в размере 7,7 рубля на акцию, что обеспечивает дивидендную доходность выше 8%. Среди аутсайдеров выступили акции "РусАла" после выхода слабых финансовых результатов за 2018 год, а также бумаги "Распадской" после новостей о дополнительном размещении акций в пользу главного акционера компании - "Евраза", отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подросла на фоне ограниченного предложения в связи с сокращениями нефтедобычи ОПЕК+, однако драйверов для движения к новым высотам цены пока не находят. Производство нефти в США остается рекордным, а запасы "черного золота" в стране растут.

Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте. Региональная статистика показала замедление темпов роста ВВП еврозоны в IV квартале, по пересмотренным данным, до 1,1% г/г (ожидалось +1,2%) с 1,2%. Краткосрочная ситуация на российском рынке акций остается неопределенной - не дождавшись новостей по санкциям, инвесторы стали обращать больше внимания на корпоративные новости, которые пока не могут вывести индексы из "боковика", отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынках заждались конкретики от Китая и США по торговому соглашению. Статистика из различных регионов все более конкретно говорит об ухудшении ситуации в мировой экономике. У российского рынка собственная санкционная неопределенность, но и внешний экономический фактор игнорировать сложно. "РусАл" отчитался о росте прибыли по МСФО на 39%, сократился даже долг компании. Менеджмент ожидает улучшения спроса в текущем году, но цены уже не будут поддерживаться санкционным фактором, как в II-III кварталах 2018 года. Соответственно, рынок уже не столь позитивен по поводу перспектив бумаг алюминиевой компании.

Сбербанк (MOEX: SBER) сообщил о росте прибыли по РСБУ в январе-феврале на 11,4%, до 143,790 млрд рублей. В прошлом году темпы прироста прибыли были вдвое выше, что говорит об избыточных надеждах на какой-то гиперактивный рост бумаг по базовым показателям. МТС договорилась с американскими властями выплатить им $850 млн по делу о проникновении на узбекский рынок за счет взяток. Средства, естественно, пойдут в американский бюджет, отмечает аналитик.

Чем ближе день заключения сделки США и Китая, тем ближе день начала торговой войны США и Европы, в которой первой жертвой будет автомобильная индустрия. Пересмотренная оценка ВВП еврозоны за IV квартал оказалась хуже предыдущей. В Еврокомиссии призвали британское правительство представить свои свежие предложения по Brexit в ближайшие 48 часов, чтобы обеспечить необходимую основу для голосования по данному вопросу в британском парламенте 12 марта.

Нефть подросла на новостях из Венесуэлы, которая объявила о чрезвычайной ситуации с доступом к отгрузке нефти на танкеры для экспорта. Однако влияние этого фактора может быть краткосрочным. Риски для нефти уже находятся на стороне слабой статистики, которая указывает на замедление мировой экономики. Весьма удручающий торговый баланс США за декабрь указывает на то, что дело в торговле с Китаем вовсе не в тарифах. Доходность российского рынка акций достаточно высокая, чтобы консолидация продолжилась в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, считает А.Кочетков.

Старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос также отмечает, что рублевый индекс МосБиржи продолжает удерживаться в границах 3-недельного диапазона 2450-2500 пунктов. Акции "РусАла" продолжают нащупывать локальные уровни поддержки и сопротивления после сильных среднесрочных колебаний, которые были связаны с введением и с последующей отменой адресных американских санкций против алюминиевой компании. Несмотря на все санкционные проблемы, компания "РусАл" не только осталась прибыльной по итогам года, но и улучшила свой финансовый результат.

Негативом для акций "Распадской" стали рекомендации совета директоров для акционеров одобрить дополнительную эмиссию акций в пользу компании Evraz Group. Предполагаемая стоимость размещения составит 126,04 руб. за акцию, что более чем на 13% ниже их текущей рыночной цены.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-13,5%), ПАО "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-10,4% и -13,1% "префы"), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,3%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,4%).

Подорожали бумаги "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+21,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+7,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+2,1%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,847 млрд рублей (из них 9,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).