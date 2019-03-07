Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли на фоне роста UST, спреды не изменились

Москва. 7 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря как позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и локальному новостному затишью относительно новых антироссийских санкций. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в итоге оказались незначительными.

После умеренной ценовой просадки, наблюдавшейся в самом начале марта на фоне заявлений ряда представителей Федрезерва США о возможном повышении процентной ставки во втором полугодии текущего года, в понедельник ситуация на рынке российских еврооблигаций стабилизировалась, а некоторые бумаги среднесрочного сегмента смогли даже немного подрасти. Финансовые потоки в основном были двусторонними - на рынке присутствовали как продавцы, так и покупатели, что в целом и обеспечивало стабильность котировок.

Во вторник рынок российских еврооблигаций держался достаточно крепко по сравнению с долговыми бумагами других стран с развивающейся экономикой, которые в основном снижались в цене. При этом отечественные евробонды демонстрировали в целом боковую динамику, и даже самое значительное снижение котировок не превышало 20 базисных пунктов. Поддержку российским еврооблигациям оказывали такие факторы, как благоприятное положение в госфинансах, а также комфортная ситуация с ликвидностью у российских банков, причем как с рублевой, так и валютной, в отличие от конца прошлого года, когда фиксировался некоторый дефицит валютной ликвидности.

Изменения котировок российских еврооблигаций в середине недели были незначительными на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом динамика базовых активов (US Treasuries) была слабо негативной, что сдерживало активность покупателей в секторе отечественных евробондов. С другой стороны, инвесторы не спешили продавать российские активы, несмотря на существующие санкционные риски.

В последний день недели ситуация как в секторе американских долговых бумаг, так и на рынке российских еврооблигаций заметно улучшилась, что привело к умеренному росту цен. Помимо позитивных новостей с торговых переговоров США и Китая активизации спроса глобальных инвесторов на долговые бумаги как развитых, так и развивающихся экономик способствовали итоги очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, оставив базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне "минус 0,4%" годовых, ставку по маржинальным кредитам - 0,25% годовых. Вместе с тем центробанк сумел удивить рынки, объявив о новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков и отметив, что теперь сохранение процентных ставок на текущих уровнях ожидается "по крайней мере, до конца 2019 года", тогда как ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться лишь до осени.

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на 2019 год до 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год был снижен с 1,7% до 1,6%. Также прогноз роста потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%.

На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций Германии в ходе торгов 7 марта опустилась до 0,077% годовых (минимального уровня с октября 2016 года), доходность 10-летних итальянских бондов снизилась до менее 2,5%.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,15% и составила 111% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился и 7 марта составил 122 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,3% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 5,055% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,37% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 пунктов и составил 229 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,47%, до 99,06% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 5,315% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,46%, подорожав до 98,52% от номинала (его доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 4,465% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,6%, с погашением в 2023 году - на 0,54% (спред к US Treasuries сузился на 6 пунктов и составил 144 базисных пункта); и лишь евробонды с погашением в 2020 году не изменились в цене по итогам недели.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, а также локального снижения давления санкционных новостей на российские активы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основными факторами риска для российских облигаций останутся сообщения на санкционную тематику. Кроме того, определенное давление на все мировые рынки могут оказать возросшие глобальные риски. Вместе с тем некоторую поддержку активам развивающихся стран, в том числе российским облигациям, будут оказывать позитивные новости относительно торговых переговоров между США и Китаем.