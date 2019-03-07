Сдерживать доллар на подступах к 66 руб. отечественной валюте помогали цены на нефть - ИК "Велес Капитал"

На внутреннем валютном рынке доллар продолжил дежурить большую часть дня вблизи отметки 66 руб. и несколько раз тестировал указанный уровень, однако попытки закрепления на данном рубеже, как и накануне, не увенчались успехом, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта торговалась в небольшом плюсе, хотя в парах с такими валютами EM, как например, турецкая лира и южноафриканский рэнд USD демонстрировал укрепление. Индекс доллара к основным валютам со второй половины дня также демонстрировал рост на forex, усиленный падением евро после итогов заседания ЕЦБ и выступления его главы М.Драги, и обновил максимум с середины февраля. Однако даже после этого на внутреннем рынке американская валюта не смогла удержаться выше 66 руб.

Сдерживать доллар на подступах к 66 руб. отечественной валюте помогали цены на нефть, которые в четверг к окончанию рабочего дня прибавляли порядка 0,7% (по марке Brent), а за последний месяц выросли примерно на 7%. Кроме того, дальнейший рост межбанковских ставок, несмотря на возвращение средств с депозитов ЦБ и приток бюджетной ликвидности, свидетельствует о сохранении потребности отдельных банков в рублевой ликвидности, что также в определенной степени оказывает поддержку рублю.

"Постепенное ослабление спроса на рублевую ликвидность и коррекция евро на forex, вероятно, еще позволят американской валюте продвинуться выше 66 руб., однако мы полагаем, что для сохранения позиций выше данного уровня доллару потребуются факторы геополитического характера", - заключает эксперт ИК.