Фондовые инвесторы не стали наращивать покупки перед длинными выходными - БКС

"В течение четверга сформировался умеренно положительный внешний фон для роста российского рынка акций. Утреннее снижение было почти полностью выкуплено. Этому, в частности, способствовала растущая нефть. При этом накануне длинных выходных инвесторы оказались не готовы наращивать покупки. В пятницу, 8 марта, торги на МосБирже проводиться не будут. Однако в этот день будет опубликована важная статистика - ключевой отчет по рынку труда США и данные торговому балансу КНР. Публикация данных, значительно отличающихся от консенсус-прогнозов, может спровоцировать волну волатильности на внешних биржевых площадках. Понедельник станет для рынка акций РФ днем реакции на "пропущенную" пятницу. Мы склоняемся к тому, что текущая конъюнктура позволит начать торги в "зеленой зоне". Ближайшей технической целью остается отметка 2500 пунктов по индексу МосБиржи, борьба за нее актуальна по-прежнему.

В случае появления резко негативных сигналов для рынка РФ стоит следить за рубежом 2445-2455 пунктов, ниже которого продажи могут приобрести нарастающий характер вплоть до следующей зоны поддержки на уровне 2405 пунктов", - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.