Рубль перешел к снижению к доллару и евро на фоне негативной динамики большинства мировых площадок

Москва. 7 марта. Доллар США и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг днем; после небольшого утреннего укрепления рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в условиях негативной динамики большинства мировых площадок.

Курс доллара США составил 65,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,63 руб./EUR1, поднявшись на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,05 копейки - до 69,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник на 12,16 копейки, до 65,9646 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,72 копейки, до 74,573 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы ждут итогов очередного заседания Европейского центрального банка, а также новостей о торговых переговорах между США и Китаем.

Как ожидается, ЕЦБ по итогам заседания 7 марта сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики, но при этом ухудшит прогнозы основных макроэкономических показателей на 2019 год. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что рынки сейчас ждут повышения процентных ставок в еврозоне не раньше начала 2021 года.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Китаем продвигаются, но при этом добавил: "Посмотрим, что произойдет".

"Волатильность в российской валюте остается на сравнительно низком уровне. Уже семь торговых сессий подряд пара "доллар-рубль" большую часть времени проводит в диапазоне 65,5-66 руб./$1 и в ходе вчерашнего дня тестировала верхнюю границу диапазона. Поводов для резкого роста волатильности в российской валюте мы пока не видим, и общерыночные тенденции, вероятно, продолжат играть ключевую роль в динамике рубля. В этом контексте отдельно отметим, что сегодня состоится заседание Европейского Центрального банка, итоги которого могут найти отражение на всем валютном рынке", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Рубль сегодня может укрепиться по отношению к евро на фоне заседания Европейского Центрального банка. Европейский регулятор с большой вероятностью пересмотрит прогнозы по экономическому росту в ЕС и, возможно, намекнет на новый раунд стимулирующей монетарной политики, что поддержит российскую валюту в паре с евро. Рубль пока не демонстрирует определенной динамики по отношению к доллару США после ослабления днем ранее. Вчера давление на российскую валюту оказывало снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне опасений относительно устойчивости роста мировой экономики", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"На внутреннем рынке доллар продолжает дежурить вблизи отметки 66 руб./$1. Накануне американская валюта неоднократно тестировала указанную отметку, однако попытки закрепления на данном рубеже не увенчались успехом. В четверг днем отечественная валюта также успешно сдерживает доллар вблизи 66 руб./$1, торгуясь в небольшом плюсе, хотя в парах с такими валютами EM, как например, турецкая лира и южноафриканский рэнд доллар демонстрирует укрепление. Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, которые в четверг днем прибавляют более 1% по марке Brent, а за последний месяц выросли более чем на 7%", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок активно поднимается в цене в ходе торгов в четверг благодаря данным о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,36% - до $66,89 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на 1,09% - до $56,83 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, максимальными темпами с середины января. Тем не менее, запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка стали слухи о том, что президент США Дональд Трамп стремится в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. Если две страны уладят противоречия в сфере торговли, это окажет поддержку мировой экономике в целом и спросу на нефть в частности.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,91% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой - 8,23%, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,6%, годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,69% годовых.