Шансов на возврат в район 65-64 рублей за доллар пока не так много - ГК "ФИНАМ"

"Рубль в паре с долларом торгуется нейтрально, оставаясь у отметки 66, но не стоит забывать о выходе с покупками валюты на рынок Минфина и ЦБ РФ. Объём покупок в день составит рекордные 19 млрд рублей, что при небольшом снижении цен на нефть может привести к укреплению доллара до 68-69 рублей. Шансов на возврат в район 65-64 пока не так много", - считает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.