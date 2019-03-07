Во второй половине дня начнётся турбулентность на рынках акций - ГК "ФИНАМ"

"На российском фондовом рынке после вчерашнего роста на 1%, вновь преобладают негативные настроения. В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" потерял почти 0,45%, опустившись до 2483 пунктов, а валютный РТС снизился на 0,4%, до 1186 пунктов. Российские индексы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном месте, и причина этого понятна - нет зарубежных денег. Да, многие российские компании объявляют о рекордных дивидендах, которые будут выплачиваться в этом году, но до сезона отсечек ещё много времени, и, возможно, мы увидим более "вкусные" цены для покупок. Своё решение ЕЦБ озвучит в 15:45 мск, но турбулентность на рынках начнётся с 16:30, когда начнётся пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.