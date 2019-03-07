ПАО "ВТБ" - подходящий момент для "входа" - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ВТБ" - второго крупнейшего банка России с объемом активов около 15 трлн рублей. После существенного снижения котировок в прошлом году акции стали интересны ценой, и по ним подтверждается рекомендация "Покупать" с потенциалом роста свыше 32%.

За год банк заработал 179 млрд руб., что на 49% выше относительно предыдущего года, но результаты неоднозначны. Эффект роста был получен главным образом за счет единоразового дохода от продажи ВТБ Страхование в размере 54 млрд руб. Эмитент также отразил убыток 17 млрд руб. от дочерней компании на Украине и обесценения инвестиций в "Мосметрострой" на 12 млрд руб. Доходы от кредитования показали умеренный рост 5,8%, комиссии сократилась на 5,6% на фоне ухудшения результата в подразделении CIB на 8,4% и в розничном бизнесе на 36%, где снижение произошло из-за смены стандартов учета некоторых операций.

Балансовые показатели продолжают демонстрировать здоровую динамику с небольшим улучшением качества активов. На баланс оказало влияние изменение отражения результатов Почта Банка, без этого эффекта депозиты выросли на 6,8%, кредиты gross - на 4,2% с увеличением корпоративного кредитования на 1,6% и розничного на 12,2%. Доля просроченных кредитов снизилась за последний квартал с 6,9% до 5,7%, покрытие резервами повысилось до 112,0%.

Глава ВТБ ранее сообщал, что на фоне ужесточения требований к капиталу банк может сократить норму выплат до 15% по итогам 2018 года. При отсутствии экономических шоков этот вариант аналитики считают маловероятным, так как введение надбавок по нормативам будет поэтапным до конца года, и в итоге у банка будет финансовая возможность выплатить больше 15%. Дивиденд за 2018 год, по оценкам, составит 0,00195 руб. на акцию с доходностью 5,4% к текущей стоимости бумаг при выплате 30% прибыли по всем типам акций.

"Мы снижаем целевую цену до 0,047 руб., но подтверждаем рекомендацию "Покупать", исходя из апсайда 32%. В инвестиционном профиле Группы ВТБ есть потенциальные слабые места - ожидания снижения дивидендов в этом сезоне, неоднозначные результаты по прибыли за 4К18, но мы считаем, что эти риски уже отражены в стоимости акций, и на текущий момент акции VTBR интересны ценой", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.