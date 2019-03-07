Недавняя коррекция в ADS Qiwi была необоснованной, рейтинг - "покупать" - "ВТБ Капитал"

Недавняя коррекция котировок американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) была необоснованной, поскольку никаких неблагоприятных для компании событий не произошло, считают аналитики "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов и Анна Казарян.

Как говорится в обзоре банка, по мнению экспертов, у рынка вызвали опасения гипотетические риски, в том числе связанные с системой быстрых платежей Банка России, а также потенциальные инвестиции в Рокетбанк. "Мы по-прежнему считаем оценку Qiwi весьма привлекательной на фоне устойчивого роста основного бизнеса компании - платежных сервисов. Наша прогнозная цена ADS Qiwi равна $25 за штуку, что предполагает 86% потенциала роста и соответствует рекомендации "покупать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $22,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,59 за штуку.