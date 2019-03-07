Мы не исключаем роста цен на нефть до 70 $/барр. в краткосрочной перспективе - Альфа-банк

"Опубликованная вчера статистика по запасам нефти в США оказалась неожиданно сильной, так они выросли на 7,1 млн

барр. при прогнозе роста на 1,5 млн барр. Однако эти данные не оказали существенного влияния на стоимость нефти, ее цена остается вблизи 66 $/барр. Продолжающееся сокращение добычи нефти в Венесуэле и Иране в совокупности с искусственным сокращением добычи нефти участниками ОПЕК+ поддерживает цены на нефть; мы не исключаем их роста до 70 $/барр. в краткосрочной перспективе", - указывают аналитики Альфа-банка.