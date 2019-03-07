Мы полагаем, что до конца недели котировки Брент останутся в рамках текущего диапазона $65-67/барр. - Sberbank CIB

"Сегодня участники рынка ждут заседания ЕЦБ, данных по ВВП еврозоны и отчета по числу заявок на пособие по безработице в США. В пятницу в центре внимания будет официальная статистика по занятости вне сельского хозяйства в США. Мы полагаем, что до конца недели котировки Брент останутся в рамках текущего диапазона $65-67/барр., поскольку ни одна из вышеупомянутых публикаций, на наш взгляд, не будет достаточно значимым катализатором для формирования нового понижающего или повышающего тренда", - прогнозирует аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.