Рынок акций РФ утром скорректировал рост предыдущего дня, лидирует в откате "РусАл" после отчета

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром в четверг скорректировал скачок предыдущего дня на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на слабой статистике из США, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть; лидируют в откате бумаги "РусАла" после выхода годового отчета по МСФО.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2480,32 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1184,81 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 65,95 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%).

Согласно отчету "РусАла", скорректированная EBITDA выросла в 2018 году на 2%, до $2,163 млрд, выручка выросла на 3,1% - до $10,28 млрд.

Чистая прибыль "РусАла" по МСФО за 2018 год увеличилась на 39% и достигла $1,698 млрд, нормализованная чистая прибыль (скорректированная чистая прибыль плюс доля компании в прибыли "Норильского никеля) - на 7,8%, составив $1,695 млрд.

Просели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), который в феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,9% в годовом выражении - до 70,1 млрд рублей (было 63,8 млрд рублей).

Подросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,02%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Индексы в США накануне снизились третьи торги подряд на слабых статданных, а также на прогнозах замедления темпов роста мировой экономики.

Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США продолжала увеличиваться темпами от слабых до умеренных с конца января по конец февраля, свидетельствует опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом приостановка работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун") привела к замедлению активности примерно в половине округов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду ухудшила оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3,3% с ранее прогнозировавшихся 3,5%. В 2018 году рост составлял 3,6%. Прогноз на текущий год для США ухудшен до 2,6% с 2,7%, но повышена оценка на следующий год до 2,2%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре подскочил до $59,8 млрд (максимум с октября 2008 года) с пересмотренных $50,3 млрд в ноябре, аналитики ожидали роста до $56,9 млрд с ранее объявленного ноябрьского уровня $49,3 млрд.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 183 тыс. при прогнозах роста на 180-190 тыс. после подъема на 300 тыс. в предшествующий месяц. Темпы подъема оказались минимальными с ноября прошлого года.

В пятницу будут опубликованы официальные данные Минтруда США за февраль, аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 178 тыс. после повышения на 304 тыс. в январе.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), минусуют Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне опасений ослабления мирового роста.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Китаем продвигаются, но при этом добавил: "Посмотрим, что произойдет".

Вместе с тем источники агентства Bloomberg сообщили, что Д.Трамп оказывает давление на американских переговорщиков по скорейшему заключению торгового соглашения с Китаем в надежде подтолкнуть ралли на фондовом рынке, все больше беспокоясь, что отсутствие сделки может потянуть акции вниз.

На рынках Китая усиливаются ожидания, что ЦБ страны снизит официальные процентные ставки.

Нефть утром в четверг подросла после локальной просадки накануне на данных о росте запасов нефти в США, цена Brent на $0,5 выше уровня при закрытии рынка акций в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,15 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $56,26 за баррель (+0,1% и +0,6% в среду).

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей (максимальный прирост с середины января) при прогнозах роста всего на 1,45-1,9 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей.

Нефть в этом году подорожала более чем на 20% благодаря обещаниям ОПЕК+ сократить добычу и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана. Однако рекордные объемы производства нефти в США продолжают оказывать понижательное давление на цены.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов не видит поводов для роста рынка акций РФ после неожиданно сильного отскока накануне за счет беспричинного роста ряда тяжелых бумаг (например, "Норникеля" (MOEX: GMKN)). Ухудшение внешних настроений перед длинными выходными в России не оставило шанса "быкам", игроки предпочитают сокращать длинные позиции, при этом дальнейшая динамика рынка остается в тумане. Причин для закрепления индекса МосБиржи выше 2500 пунктов пока нет, хотя доллар может превысить 66 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в целом консолидация рынка акций продолжится, хотя среди инвесторов растет убежденность в том, что у американских законодателей пока нет времени и желания обсуждать и принимать какие-либо ограничения против РФ. Из корпоративных новостей можно отметить договоренности МТС с американскими властями выплатить им $850 млн за то, что компания, якобы, использовала взятки для проникновения на рынок Узбекистана.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "быки" фиксируют в четверг часть прибыли после роста накануне.

В четверг внимание рынков будет направлено на заседание ЕЦБ и дальнейшие планы регулятора по денежно-кредитной политике. Изменений процентной ставки на текущем заседании не ожидается.

Нефть Brent пытается закрепиться выше $66 за баррель. Нефтедобыча в США на прошлой неделе осталась на рекордной отметке - 12,1 млн б/с, при этом нефтяные цены продолжают получать поддержку от более ограниченного предложения на рынке на фоне сокращений производства ОПЕК+.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, внешний фон утром в четверг смешанный и неопределенный, что создает условия для нейтральной динамики рынка акций РФ. Для индекса МосБиржи поддержкой выступает область 2470-2480 пунктов, сопротивлением - 2500-2510 пунктов. Вечером привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на российский рынок акций также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице в США (16:30 МСК).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, снижение прогнозов ОЭСР по росту мирового ВВП и неожиданно большой дефицит баланса внешней торговли США (почти $60 млрд по итогам декабря) напомнили трейдерам на мировых фондовых площадках о неустойчивости экономического роста, а иск китайской корпорации Huawei к правительству США добавил поводов для сомнений в отношении успешного исхода торговых переговоров между двумя странами. На валютном рынке не исключена возможность тестирования долларом уровня 66 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что рынки взяли паузу после ралли. Новости об успешных переговорах между США и Китаем уже заложены в ценах, поэтому инвесторы ожидают новых поводов для роста. Президент Д.Трамп обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и настаивает на ускорении переговорного процесса.

Причиной негативной динамики американского рынка стала слабая статистика по внешней торговле, несмотря на всю протекционистскую политику Д.Трампа. Совокупный дефицит за 2018 год вырос на 12,5% и составил $621 млрд. Прочая статистика также показала замедление на рынке труда, хотя темпов прироста новых вакансий достаточно для снижения уровня безработицы.

Тема замедления мировой экономики остается на поверхности. ОЭСР понизила прогноз глобального роста в 2019 году с 3,5% до 3,3%. В фокусе экономистов негативные перспективы роста в Европе и Китае.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-11,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+12,5%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+5,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,233 млрд рублей (из них 1,541 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).