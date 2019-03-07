Краткосрочные ориентиры - 65-67.5 долл. за баррель Brent - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост. Фьючерсы на Brent достигают значения $66.1/bbl, в то время как WTI торгуется в районе отметки $56.2/bbl. Цены на нефть находятся на довольно комфортных уровнях, чему способствует заключенная в декабре прошлого года сделка ОПЕК+, направленная на достижение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Кроме того, оптимизм участникам рынка добавляет информация о том, что поставки нефти из Венесуэлы в США на прошлой неделе упали в 2,5 раза в результате действия американский санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. Тем не менее, вчера была опубликована статистика от Минэнерго США, которая свидетельствовала о росте запасов коммерческой нефти в Штатах на 7 mb за прошлую неделю. Эти данные подтвердили статистику от API, вышедшую днем ранее. Таким образом, резкий рост запасов нефти в США не позволяет нефтяным котировкам продемонстрировать более существенный рост. Краткосрочные ориентиры на Brent $65-67.5/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".