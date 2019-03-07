Рубль сегодня может укрепиться по отношению к евро на фоне заседания Европейского Центрального Банка - "Нордеа Банк"

"Рубль сегодня может укрепиться по отношению к евро на фоне заседания Европейского Центрального Банка, которое состоится в 15:45 по Москве. Европейский регулятор с большой вероятностью пересмотрит прогнозы по экономическому росту в ЕС и, возможно, намекнет на новый раунд стимулирующей монетарной политики, что поддержит российскую валюту в паре с евро. Рубль сегодня утром не демонстрирует определенной динамики по отношению к доллару США после ослабления днем ранее. Вчера давление на российскую валюту оказывало снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне опасений относительно устойчивости роста мировой экономики. Отметим, что вчера также прошли аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфин РФ предлагал участникам торгов два выпуска государственных бумаг с погашением в 2026 и 2035 годах. В результате проведения аукционов ведомству удалось разместить государственные облигации на 46 млрд руб. при спросе более 70 млрд руб. В целом, стоит отметить, что аукционы были проведены достаточно успешно, чему поспособствовал нейтральный внешний фон по отношению к российским активам", - отмечают в "Нордеа Банке".