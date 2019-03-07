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07 марта 2019 года 11:08
Заседания ЕЦБ за последние пару лет нередко провоцировали просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 7 марта, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после незначительного укрепления днем ранее. Вчера американская валюта показывала неоднозначную реакцию на опубликованную макроэкономическую статистику. Напомним, что занятость в частном секторе США по данным ADP расширилась на 130 тысяч рабочих мест после прибавки на 213 тысяч месяцем ранее, и эта цифра вызвала локальное отступление доллара. Последовавшая чуть позже публикация данных по торговому балансу спровоцировала в моменте рост американской валюты – экспорт в декабре сократился на 1,9%, а импорт увеличился на 2,1%, при этом дефицит торгового баланса расширился на 18,8% до $59,8 млрд. Что касается "Бежевой книги", ее содержание было довольно безрадостным с учетом продолжительного "шатдауна" американских правительственных учреждений. Сегодня главным событием дня для валютного рынка обещает быть заседание Европейского центрального банка. Заседания ЕЦБ за последние пару лет нередко провоцировали просадку евро из-за безыдейности выводов регулятора и отсутствия намеков на монетарное ужесточение в обозримом будущем. Мы вполне допускаем такой расклад и на этот раз. До вчерашнего дня доллар укреплялся 6 сессий кряду на фоне сохранявшейся неопределенности вокруг внешнеторговой сделки между США и Китаем и отсутствия полной уверенности игроков в положительном исходе эпопеи. С технической точки зрения, на 4-часовом графике EUR/USD появился "медвежий флаг", сигнализирующий в пользу дальнейшей просадки в краткосрочной перспективе", - комментирует ситуацию ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.
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07 марта 2019 года 19:33
Москва. 7 марта. Доллар США умеренно растет, евро развернулся вниз и снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего падения евро по итогам результатов заседания Европейского центрального банка. читать дальше
.07 марта 2019 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг просел и завершил неделю снижением на внешнем негативе, лидировал в откате РусАл
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ в четверг просел по индексам на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики, а также на фоне слабости нефти, в аутсайдерах выступили акции "РусАла" после выхода годового отчета по МСФО. читать дальше
.07 марта 2019 года 19:10
Москва. 7 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря как позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и локальному новостному затишью относительно новых антироссийских санкций. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в итоге оказались незначительными. читать дальше
.07 марта 2019 года 18:54
"В преддверии длинных выходных российский фондовый рынок понес потери, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к продажам в наших акциях выступила ситуация на западных площадках. Так, в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,9%, а в США после первых... читать дальше
.07 марта 2019 года 18:23
Сдерживать доллар на подступах к 66 руб. отечественной валюте помогали цены на нефть - ИК "Велес Капитал"
На внутреннем валютном рынке доллар продолжил дежурить большую часть дня вблизи отметки 66 руб. и несколько раз тестировал указанный уровень, однако попытки закрепления на данном рубеже, как и накануне, не увенчались успехом, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес... читать дальше
.07 марта 2019 года 17:50
(добавлены 4-6-й абзацы) Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с "выше рынка" до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова... читать дальше
.07 марта 2019 года 17:32
"В течение четверга сформировался умеренно положительный внешний фон для роста российского рынка акций. Утреннее снижение было почти полностью выкуплено. Этому, в частности, способствовала растущая нефть. При этом накануне длинных выходных инвесторы оказались не готовы наращивать покупки. В... читать дальше
.07 марта 2019 года 17:13
"Отечественный рынок акций, скорее всего, завершит день в "минусе". Ухудшение прогнозов по европейским сырьевым компаниям также предполагает более сложный рынок в ближайшие кварталы для российских корпораций сектора базовых материалов. Доходность отечественного рынка достаточно высокая, чтобы... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:48
В целом ожидаем закрытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона. Таким образом, в нем сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть вечернюю публикацию еженедельных данных по изменению... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:29
(добавлены текст после 4-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ сектора недвижимости РФ. Как сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян, для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon была дана рекомендация "покупать", а для акций... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:18
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ сектора недвижимости РФ. Как сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян, для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon была дана рекомендация "покупать", а для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) - "держать". В... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:00
"В середине дня в четверг пара EUR/RUB находится на 74,69, прибавляя 11 копеек к закрытию среды. USD/RUB растет на 4 копейки, до 66,01. Усиление давления на глобальных рынках подстегивает к осторожности и покупателей рубля. При этом нефть прибавляет за сутки 1,6%, поднимаясь до 66,6 за баррель... читать дальше
.07 марта 2019 года 15:38
"Рубль в паре с долларом торгуется нейтрально, оставаясь у отметки 66, но не стоит забывать о выходе с покупками валюты на рынок Минфина и ЦБ РФ. Объём покупок в день составит рекордные 19 млрд рублей, что при небольшом снижении цен на нефть может привести к укреплению доллара до 68-69 рублей.... читать дальше
.07 марта 2019 года 15:25
Москва. 7 марта. Доллар США и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг днем; после небольшого утреннего укрепления рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в условиях негативной динамики большинства мировых площадок. читать дальше
.07 марта 2019 года 15:18
"На российском фондовом рынке после вчерашнего роста на 1%, вновь преобладают негативные настроения. В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" потерял почти 0,45%, опустившись до 2483 пунктов, а валютный РТС снизился на 0,4%, до 1186 пунктов. Российские индексы уже почти два месяца... читать дальше
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