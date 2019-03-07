Заседания ЕЦБ за последние пару лет нередко провоцировали просадку евро - ГК "ФИНАМ"

В четверг, 7 марта, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после незначительного укрепления днем ранее. Вчера американская валюта показывала неоднозначную реакцию на опубликованную макроэкономическую статистику. Напомним, что занятость в частном секторе США по данным ADP расширилась на 130 тысяч рабочих мест после прибавки на 213 тысяч месяцем ранее, и эта цифра вызвала локальное отступление доллара. Последовавшая чуть позже публикация данных по торговому балансу спровоцировала в моменте рост американской валюты – экспорт в декабре сократился на 1,9%, а импорт увеличился на 2,1%, при этом дефицит торгового баланса расширился на 18,8% до $59,8 млрд. Что касается "Бежевой книги", ее содержание было довольно безрадостным с учетом продолжительного "шатдауна" американских правительственных учреждений. Сегодня главным событием дня для валютного рынка обещает быть заседание Европейского центрального банка. Заседания ЕЦБ за последние пару лет нередко провоцировали просадку евро из-за безыдейности выводов регулятора и отсутствия намеков на монетарное ужесточение в обозримом будущем. Мы вполне допускаем такой расклад и на этот раз. До вчерашнего дня доллар укреплялся 6 сессий кряду на фоне сохранявшейся неопределенности вокруг внешнеторговой сделки между США и Китаем и отсутствия полной уверенности игроков в положительном исходе эпопеи. С технической точки зрения, на 4-часовом графике EUR/USD появился "медвежий флаг", сигнализирующий в пользу дальнейшей просадки в краткосрочной перспективе", - комментирует ситуацию ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.