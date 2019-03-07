Преимущество рубля перед лагерем остальных валют EM сошло на нет - БКС

Преимущество рубля перед лагерем остальных валют EM сошло на нет, констатирует эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Среди факторов эксперт выделил увеличение покупок валюты Центробанком почти в полтора раза. Отскок нефтяных котировок вчера был проигнорирован рынком. Несмотря на то, что по данным Минэнерго США добыча в штатах по итогам недели осталась неизменной, показатель находится на рекордной отметке. Запасы продолжают расти, соответственно, беспокойства на рынке нефти сохраняются. Рост нефти также был проигнорирован канадским долларом и норвежской кроной.

"Пара USD/RUB после локальной коррекции вернулась к сопротивлению 66. На этот раз мы отмечаем существенное число факторов за пробой этого уровня и дальнейшее движение в направлении верхней границы диапазона на отметке 67. Индекс доллара вчера прервал рост, главным образом из-за снижения к японской йене. Это свидетельствует о снижении аппетита к риску в мире, что в свою очередь объясняет худшую динамику развивающихся валют, в том числе рубля, в сравнении с ключевыми. Доходности Treasuries снижаются уже три дня. Это может говорить об уходе инвесторов в безрисковые инструменты. За эту точку зрения говорит одновременный рост американской валюты. Индекс RGBI вчера снизился, несмотря на успешные аукционы Минфина. Главным образом снижение последние дни касается дальнего участка кривой. Ближние доходности, напротив, падают", - заключает эксперт "БКС Брокер".