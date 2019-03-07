GDR ФосАгро вернулись в индекс RDX, заменив GDR Полюса, по итогам ребалансировки - "БКС Глобал Маркетс"

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Венская фондовая биржа Wiener Boerse объявила итоги очередного квартального пересмотра своих индексов, по итогам которого глобальные депозитарные расписки (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) в индексе RDX были заменены на GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR), говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Василия Мордовцева и Юлии Голдиной.

Итоги ребалансировки вступят в силу 18 марта.

"GDR "ФосАгро" будут включены в RDX с весом 0,9%. GDR "Полюса" покинут индекс. Прочие индексы Венской биржи, ориентированные на Россию, также претерпели изменения: в состав RDXxt войдет GDR "Магнита" (MOEX: MGNT), а GDR АФК "Система" (MOEX: AFKS) его покинет; акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) и акции "Северстали" (MOEX: CHMF) будут включены в RTX (Russian Traded Index), "Московская биржа" (MOEX: MOEX) будет исключена; в RTX Metals and Mining будет включен "Полюс", а "Распадская" (MOEX: RASP) его покинет", - пишут аналитики.

Индекс RDX используется трейдерами, работающими с деривативами и структурными продуктами. Как сообщается в обзоре, совокупный объем их активов оценивается на уровне не менее 1,5 млрд евро. Таким образом, в первую очередь наиболее интересны изменения в индексе RDX, поскольку его ребалансировка может обеспечить "новичкам" значительный приток капитала.

"Исходя из грубых оценок соответствующих активов RDX под управлением, мы прогнозируем приток капитала в GDR "ФосАгро" в размере $14,5 млн (6 дней торгов, исходя из среднедневного объема торгов за 3 месяца). Исключение GDR "Полюса" приведет к оттоку капитала на уровне $19,5 млн (7 дней торгов). Что касается других индексов биржи, ввиду отсутствия оценок размера активов мы не беремся прогнозировать потенциальные потоки, которые будут вызваны этими изменениями", - считают эксперты "БКС Глобал Маркетс".

GDR "ФосАгро" были исключены из индекса RDX два года назад в рамках мартовской ребалансировки 2017 года, но теперь в него вернутся.