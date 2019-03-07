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07 марта 2019 года 10:21

Рубль слегка растет к доллару и евро на фоне немного дорожающей нефти

Москва. 7 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в четверг; рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне небольшой позитивной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,86-65,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,92 руб./$1 (-6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,51 руб./EUR1 (-7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6,5 копейки к уровню закрытия среды, до 69,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,42 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря небольшой позитивной динамике на рынке нефти. Кроме того, участники рынка ждут результатов заседания ЕЦБ позднее в четверг, а также развития ситуации вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Данные события могут заметно сказаться на динамике пары "евро-доллар" и следом на основные валютные пары с рублем.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Китаем продвигаются, но при этом добавил: "Посмотрим, что произойдет". Вместе с тем источники агентства Bloomberg сообщили, что Д.Трамп оказывает давление на американских переговорщиков по скорейшему заключению торгового соглашения с Китаем в надежде подтолкнуть ралли на фондовом рынке, все больше беспокоясь, что отсутствие сделки может потянуть акции вниз.

По их словам, Д.Трамп заметил, что на каждый признак прогресса в торговых переговорах с КНР рынки реагировали позитивно. Так, президент следил за тем, как повышались котировки акций в Азии и США после его решения отложить повышение пошлин на китайские товары, запланированное на 1 марта.

Как ожидается, ЕЦБ по итогам заседания 7 марта сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики, но при этом ухудшит прогнозы основных макроэкономических показателей на 2019 год. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что рынки сейчас ждут повышения процентных ставок в еврозоне не раньше начала 2021 года.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на азиатских торгах в четверг после смешанных результатов предыдущих торгов, резкий рост товарных запасов нефти в США компенсируется снижением резервов нефтепродуктов. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,2% - до $66,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились утром на 0,05% - до $56,25 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Прирост стал максимальным с середины января, эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения - на 1,9 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

Нефть в этом году подорожала более чем на 20% благодаря обещаниям ОПЕК+ сократить добычу и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана. Однако рекордные объемы производства нефти в США продолжают оказывать понижательное давление на цены.

Кроме того, в Китае ожидается ослабление спроса на нефть: по оценкам Morgan Stanley, китайцы предпочитают пересаживаться с автомобилей на бензине и дизельном топливе в поезда, а не на электромобили, что в перспективе снизит объемы потребления нефти и нефтепродуктов на крупнейшем авторынке мира.


Опубликовано: /Финмаркет/
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