Мы сохраняем актуальным диапазон по нефти 65-67 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк

"Нефть на сегодняшнее утро торгуется выше 66 долл./барр. Отрастать она начала еще вчера после публикации статистики от Минэнерго США. Несмотря на данные о росте запасов сырой нефти на 7,1 млн барр., тот факт, что запасы бензинов и дистиллятов наоборот

снизились на 4,2 и 2,4 млн барр. соответственно, сигнализировал о восстановлении спроса на сырье. Добыча нефти в Штатах осталась неизменной- 12,1 млн барр./день. Мы сохраняем актуальным диапазон по нефти 65-67 долл./барр. до конца текущей недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.