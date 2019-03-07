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07 марта 2019 года 10:22
Восстановление спроса на бензин поддерживает котировки нефти - БКС
"В середине недели нефтяные котировки Brent сохранили прежние ценовые уровни, в то время как американский сорт WTI немного снизился на фоне роста запасов в Штатах. Спред между сортами расширился и сегодня с утра вновь достигает $9,9 за баррель. Фьючерсы на Brent остаются в рамках "треугольника", выход из которого может сопровождаться импульсным движением, указывающим на дальнейшие перспективы. Пока более вероятным выглядит выход вверх, учитывая многочисленные позитивные факторы, главными из которых являются действующая сделка по сокращению добычи ОПЕК+ и санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. Ориентирами пробоя можно предположить снизу уровень поддержки $64,5 за баррель, а сверху - отметку $67 за баррель. В случае растущего сценария целью очередной волны может быть круглая отметка $70. В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 7,1 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +1,2 млн баррелей. Всего запасы в США составили 452,9 млн баррелей. Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 556 000 б/с до 2,8 млн б/с. Объем импорта вырос на 1,08 млн б/с - до уровня 7 млн б/с. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12,1 млн б/с. Несмотря на рост запасов, нефтяные котировки после публикации статистики пошли в рост и сохраняют позитивную динамику сегодня с утра. Оптимизм на рынке эксперты связывают со свидетельствами восстановления спроса на бензин, запасы которого сокращаются третью неделю подряд. Аналогичную динамику демонстрируют запасы дистиллятов. Тем не менее, добыча в Штатах вновь выросла и с начала года прибавила уже 400 000 б/с. При сохранении таких высоких темпов роста эффект от сокращения добычи ОПЕК+ может быть нивелирован к началу III квартала, и цены могут вновь оказаться под давлением. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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07 марта 2019 года 19:33
Москва. 7 марта. Доллар США умеренно растет, евро развернулся вниз и снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего падения евро по итогам результатов заседания Европейского центрального банка. читать дальше
.07 марта 2019 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг просел и завершил неделю снижением на внешнем негативе, лидировал в откате РусАл
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ в четверг просел по индексам на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики, а также на фоне слабости нефти, в аутсайдерах выступили акции "РусАла" после выхода годового отчета по МСФО. читать дальше
.07 марта 2019 года 19:10
Москва. 7 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря как позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и локальному новостному затишью относительно новых антироссийских санкций. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в итоге оказались незначительными. читать дальше
.07 марта 2019 года 18:54
"В преддверии длинных выходных российский фондовый рынок понес потери, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к продажам в наших акциях выступила ситуация на западных площадках. Так, в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,9%, а в США после первых... читать дальше
.07 марта 2019 года 18:23
Сдерживать доллар на подступах к 66 руб. отечественной валюте помогали цены на нефть - ИК "Велес Капитал"
На внутреннем валютном рынке доллар продолжил дежурить большую часть дня вблизи отметки 66 руб. и несколько раз тестировал указанный уровень, однако попытки закрепления на данном рубеже, как и накануне, не увенчались успехом, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес... читать дальше
.07 марта 2019 года 17:50
(добавлены 4-6-й абзацы) Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с "выше рынка" до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова... читать дальше
.07 марта 2019 года 17:32
"В течение четверга сформировался умеренно положительный внешний фон для роста российского рынка акций. Утреннее снижение было почти полностью выкуплено. Этому, в частности, способствовала растущая нефть. При этом накануне длинных выходных инвесторы оказались не готовы наращивать покупки. В... читать дальше
.07 марта 2019 года 17:13
"Отечественный рынок акций, скорее всего, завершит день в "минусе". Ухудшение прогнозов по европейским сырьевым компаниям также предполагает более сложный рынок в ближайшие кварталы для российских корпораций сектора базовых материалов. Доходность отечественного рынка достаточно высокая, чтобы... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:48
В целом ожидаем закрытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона. Таким образом, в нем сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть вечернюю публикацию еженедельных данных по изменению... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:29
(добавлены текст после 4-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ сектора недвижимости РФ. Как сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян, для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon была дана рекомендация "покупать", а для акций... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:18
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ сектора недвижимости РФ. Как сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян, для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon была дана рекомендация "покупать", а для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) - "держать". В... читать дальше
.07 марта 2019 года 16:00
"В середине дня в четверг пара EUR/RUB находится на 74,69, прибавляя 11 копеек к закрытию среды. USD/RUB растет на 4 копейки, до 66,01. Усиление давления на глобальных рынках подстегивает к осторожности и покупателей рубля. При этом нефть прибавляет за сутки 1,6%, поднимаясь до 66,6 за баррель... читать дальше
.07 марта 2019 года 15:38
"Рубль в паре с долларом торгуется нейтрально, оставаясь у отметки 66, но не стоит забывать о выходе с покупками валюты на рынок Минфина и ЦБ РФ. Объём покупок в день составит рекордные 19 млрд рублей, что при небольшом снижении цен на нефть может привести к укреплению доллара до 68-69 рублей.... читать дальше
.07 марта 2019 года 15:25
Москва. 7 марта. Доллар США и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг днем; после небольшого утреннего укрепления рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в условиях негативной динамики большинства мировых площадок. читать дальше
.07 марта 2019 года 15:18
"На российском фондовом рынке после вчерашнего роста на 1%, вновь преобладают негативные настроения. В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" потерял почти 0,45%, опустившись до 2483 пунктов, а валютный РТС снизился на 0,4%, до 1186 пунктов. Российские индексы уже почти два месяца... читать дальше
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