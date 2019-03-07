Восстановление спроса на бензин поддерживает котировки нефти - БКС

"В середине недели нефтяные котировки Brent сохранили прежние ценовые уровни, в то время как американский сорт WTI немного снизился на фоне роста запасов в Штатах. Спред между сортами расширился и сегодня с утра вновь достигает $9,9 за баррель. Фьючерсы на Brent остаются в рамках "треугольника", выход из которого может сопровождаться импульсным движением, указывающим на дальнейшие перспективы. Пока более вероятным выглядит выход вверх, учитывая многочисленные позитивные факторы, главными из которых являются действующая сделка по сокращению добычи ОПЕК+ и санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. Ориентирами пробоя можно предположить снизу уровень поддержки $64,5 за баррель, а сверху - отметку $67 за баррель. В случае растущего сценария целью очередной волны может быть круглая отметка $70. В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 7,1 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +1,2 млн баррелей. Всего запасы в США составили 452,9 млн баррелей. Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 556 000 б/с до 2,8 млн б/с. Объем импорта вырос на 1,08 млн б/с - до уровня 7 млн б/с. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12,1 млн б/с. Несмотря на рост запасов, нефтяные котировки после публикации статистики пошли в рост и сохраняют позитивную динамику сегодня с утра. Оптимизм на рынке эксперты связывают со свидетельствами восстановления спроса на бензин, запасы которого сокращаются третью неделю подряд. Аналогичную динамику демонстрируют запасы дистиллятов. Тем не менее, добыча в Штатах вновь выросла и с начала года прибавила уже 400 000 б/с. При сохранении таких высоких темпов роста эффект от сокращения добычи ОПЕК+ может быть нивелирован к началу III квартала, и цены могут вновь оказаться под давлением. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.