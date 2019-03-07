Утренние прогнозы: поводов для роста акций нет

В среду рынок акций неожиданно вырос. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2494,04 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1191,51 пункта (+1%). В преддверии продолжительных выходных аналитики рассчитывают на нейтральную динамику акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера российский рынок акций неожиданно неплохо вырос. Причем особых причин для этого мы не видели. Да, накануне индекс МосБиржи приблизился к нижней границе "боковика" 2450-2500, и от нее в принципе должен был произойти отскок. Но, на наш взгляд, он был все-таки слишком сильным. Однако после нашего закрытия американский рынок снизился, а сегодня с утра американские фьючерсы теряют еще порядка четверти процента. Правда, на 0,4% подрастает нефть, пытающаяся закрепиться выше уровня 66 долларов за баррель. Поэтому, скорее всего, открытие российского рынка акций сегодня пройдет с легким "минусом". А вот дальнейшая динамика рынка остается в "тумане". Мы не видим причин, которые позволили бы индексу МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов. К тому же у нас впереди длинные выходные, в преддверии которых многие трейдеры вполне оправданно будут сокращать "лонги".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Российский рынок акций вчера смог преодолеть негативную тенденцию последних дней, индекс МосБиржи рывком приблизился к отметке в 2500 пунктов за счет роста ключевых "фишек". Сегодня ожидаем, что индекс МосБиржи способен протестировать уровень 2500 пунктов. Стабильная ситуация на рынке нефти выступит поддерживающим фактором, однако слабая динамика мировых рынков пока не позволяет перейти выше".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,3%, около отметки 2495 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2510 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации около уровня открытия. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятна приостановка повышения по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Снижение прогнозов ОЭСР по росту мирового ВВП и неожиданно большой дефицит баланса внешней торговли США (почти $60 млрд по итогам декабря) напомнили трейдерам на мировых фондовых площадках о неустойчивости экономического роста, а иск китайской корпорации Huawei к правительству США добавил поводов для сомнений в отношении успешного исхода торговых переговоров между двумя странами. На валютном рынке не исключена возможность "тестирования" уровня 66 по паре доллар-рубль в течение дня".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Большинство фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов четверга демонстрируют снижение, цены на сырьевые товары и металлы торгуются преимущественно в "красной зоне". Рост российских фондовых индексов, зафиксированный по итогам торгов среды, был во многом не благодаря, а вопреки внешнему фону, без каких либо значимых причин. Мы ожидаем усиления влияния продавцов в ходе торгов четверга перед длинными выходными в России".