Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с "выше рынка" до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Ангелины Глазовой.

Прогнозная стоимость этих ценных бумаг, рассчитанная экспертами, была повышена с $23 до $23,5 за штуку.

"GDR "Норникеля" подорожали на 35% с октября 2018 года, почти достигнув нашей прогнозной цены. Мы не видим существенных катализаторов для дальнейшего роста котировок в ближайшее время, потому понижаем их рейтинг до "на уровне рынка", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $22,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,09 за штуку.