Не видим причин для продолжения роста акций - Алор Брокер

"Вчера российский рынок акций неожиданно неплохо вырос. Причем особых причин для этого мы не видели. Да, накануне индекс МосБиржи приблизился к нижней границе "боковика" 2450-2500, и от нее в принципе должен был произойти отскок. Но, на наш взгляд, он был все-таки слишком сильным. Однако после нашего закрытия американский рынок снизился, а сегодня с утра американские фьючерсы теряют еще порядка четверти процента. Правда, на 0,4% подрастает нефть, пытающаяся закрепиться выше уровня 66 долларов за баррель. Поэтому, скорее всего, открытие российского рынка акций сегодня пройдет с легким "минусом". А вот дальнейшая динамика рынка остается в "тумане". Мы не видим причин, которые позволили бы индексу МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов. К тому же у нас впереди длинные выходные, в преддверии которых многие трейдеры вполне оправданно будут сокращать "лонги", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.