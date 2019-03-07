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07 марта 2019 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не претерпят существенных изменений

Москва. 7 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг не претерпят существенных изменений на фоне смешанных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; наиболее вероятным сценарием в предпраздничный день станет консолидация, полагают аналитики.

Индексы в США накануне снизились третьи торги подряд на слабых статданных, а также на прогнозах замедления темпов роста мировой экономики.

Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США продолжала увеличиваться темпами от слабых до умеренных с конца января по конец февраля, свидетельствует опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом приостановка работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун") привела к замедлению активности примерно в половине округов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду ухудшила оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3,3% с ранее прогнозировавшихся 3,5%. В 2018 году рост составлял 3,6%. Прогноз на текущий год для США ухудшен до 2,6% с 2,7%, но повышена оценка на следующий год до 2,2%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре подскочил до $59,8 млрд (максимум с октября 2008г) с пересмотренных $50,3 млрд в ноябре, аналитики ожидали роста до $56,9 млрд с ранее объявленного ноябрьского уровня $49,3 млрд.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 183 тыс. при прогнозах роста на 180-190 тыс. после подъема на 300 тыс. в предшествующий месяц. Темпы подъема оказались минимальными с ноября прошлого года.

В пятницу будут опубликованы официальные данные Минтруда США за февраль, аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 178 тыс. после повышения на 304 тыс. в январе.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне опасений ослабления мирового роста.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Китаем продвигаются, но при этом добавил: "Посмотрим, что произойдет".

Вместе с тем источники агентства Bloomberg сообщили, что Д.Трамп оказывает давление на американских переговорщиков по скорейшему заключению торгового соглашения с Китаем в надежде подтолкнуть ралли на фондовом рынке, все больше беспокоясь, что отсутствие сделки может потянуть акции вниз.

На рынках Китая усиливаются ожидания, что ЦБ страны снизит официальные процентные ставки.

Нефть утром в четверг дорожает после локальной просадки накануне на данных о росте запасов нефти в США, цена Brent на $0,5 выше уровня при закрытии рынка акций в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:36 МСК составила $66,19 за баррель (+0,3% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $56,29 за баррель (+0,1% и +0,6% в среду).

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей (максимальный прирост с середины января) при прогнозах роста всего на 1,45-1,9 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей.

Нефть в этом году подорожала более чем на 20% благодаря обещаниям ОПЕК+ сократить добычу и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана. Однако рекордные объемы производства нефти в США продолжают оказывать понижательное давление на цены.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,711 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,406 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 марта снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 584,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-04R" (+0,34%), "Газпром капитал БО-03" (+0,3%) и "РЖД-001P-01R" (+0,06%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,3%), "Газпром БО-23" (-0,3%) и "Газпром БО-22" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МОЭК" полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на 6-летние облигации прошел 26 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена оферта через 3 года. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет. В настоящее время облигаций компании в обращении нет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила облигации серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 27 февраля. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,9% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) полностью разместило облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых. Процентные ставки 2-60-го купонов будут определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные. Облигации размещались по открытой подписке сроком на 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

ВЭБ 7 марта проведет вторичное размещение выпуска облигаций 21-й серии с офертой через 3 года и погашением в феврале 2032 года, номинальный объем вторичного размещения - до 6,285 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:30 МСК. Вторичное размещение состоится по цене не ниже 100% от номинала. Ставка 15-го купона установлена на уровне 8,82% годовых, ей соответствует эффективная доходность к оферте на уровне 9,02% годовых. 7 марта по выпуску предусмотрена оферта. Весь предъявленный к досрочному выкупу объем будет предложен к вторичному размещению. Банк разместил 20-летние облигации 21-й серии объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10% годовых.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 26 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-90d-001Р-68R объемом 2 млрд рублей. Завершится размещение не позднее 2 апреля. Дата погашения облигаций - 24 июня 2019 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к динамике ключевой ставки Банка России. При этом определен ее предельный уровень - 7,85% годовых.

Кроме того, Сбербанк России 28 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R объемом 3 млрд рублей. Срок погашения - 11 апреля 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к динамике котировок корзины акций, в которую входят акции компаний Apple, Intel, Cisco Systems, Microsoft Corp., Adobe Inc., PayPal Holdings, Broadcom Inc. (торгуются на Nasdaq), Visa (Нью-Йоркская фондовая биржа), SAP SE (Франкфуртская фондовая биржа). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Спектр" установило ставку 4-го купона облигаций 1-й серии на уровне 8,75% годовых. Компания 11 марта 2016 года завершила размещение 10-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Облигации размещены по открытой подписке. Бумаги имеют годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых. Ставки 2-10-го купонов будут определяться как максимальное значение из двух показателей: годовой инфляции плюс 4% или ставки рефинансирования плюс 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.


Опубликовано: /Финмаркет/
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