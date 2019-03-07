Ренессанс Капитал добавил Магнит и Ленту в топ-лист бумаг на покупку, убрал из него Mail.ru и Evraz

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" добавила глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнита" и "Ленты" в топ-лист бумаг наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, в то же время акции Evraz и GDR Mail.ru были из него исключены, говорится в обзоре ИК.

"Мы считаем, что на текущих ценовых уровнях инвесторам лучше зафиксировать прибыль по акциям Evraz. А привлекательность GDR Mail.ru снизилась на фоне большого объема инвестиций, планируемых компанией на 2019 год, с низкой прогнозируемостью сроков улучшения доходности", - говорится в обзоре

Кроме того, в нем сообщается, что эксперты ожидают улучшения показателей "Магнита" и приятных сюрпризов от "Ленты".

В настоящее время из российских компаний в топ-лист от аналитиков "Ренессанс Капитала" входят Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Магнит" (MOEX: MGNT), VEON, "Полюс" (MOEX: PLZL), Тинькофф банк, "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), Globaltrans и "Лента".