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07 марта 2019 года 09:40
Ренессанс Капитал добавил Магнит и Ленту в топ-лист бумаг на покупку, убрал из него Mail.ru и Evraz
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" добавила глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнита" и "Ленты" в топ-лист бумаг наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, в то же время акции Evraz и GDR Mail.ru были из него исключены, говорится в обзоре ИК. "Мы считаем, что на текущих ценовых уровнях инвесторам лучше зафиксировать прибыль по акциям Evraz. А привлекательность GDR Mail.ru снизилась на фоне большого объема инвестиций, планируемых компанией на 2019 год, с низкой прогнозируемостью сроков улучшения доходности", - говорится в обзоре Кроме того, в нем сообщается, что эксперты ожидают улучшения показателей "Магнита" и приятных сюрпризов от "Ленты". В настоящее время из российских компаний в топ-лист от аналитиков "Ренессанс Капитала" входят Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Магнит" (MOEX: MGNT), VEON, "Полюс" (MOEX: PLZL), Тинькофф банк, "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), Globaltrans и "Лента".
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Компании упоминаемые в новости: Магнит, Лента ООО, Mail.ru Group, Evraz
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