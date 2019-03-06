06 марта 2019 года 19:20
Цены евробондов РФ изменяются незначительно на фоне стабильности UST
Москва. 6 марта. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительны на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустилась на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 5 марта и составила 110,86% от номинала, что соответствует доходности 3,71% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему закрытию).
Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 5 марта всего на 3 базисных пункта, составив 98,7% от номинала. Их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,5% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 4 базисных пункта и составил 121 базисный пункт.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 6 базисных пунктов - до 111,21% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,07% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 году подорожали всего на 2 базисных пункта, до 107,58% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,065% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 4 базисных пункта, подорожав до 101,79% от номинала, что соответствует доходности 4,455% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 103,8% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,95% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 23 базисных пункта - до 98,78% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,33% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 2 пункта, до 98,29% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,5% годовых).
"Динамика российских еврооблигаций сегодня в целом нейтральная, на рынке ничего особенного не происходит. Котировки "длинных" бумаг немного подрастают, в то время как среднесрочные и "короткие" выпуски слегка снижаются в цене. При этом динамика базовых активов - US Treasuries - также не дает четких сигналов для участников рынка. С другой стороны, инвесторы не спешат продавать российские активы, несмотря на существующие санкционные риски. В конце недели нас ждет достаточно важная публикация ежемесячных данных по занятости в США, которые традиционно играют большую роль при принятии Федрезервом решений по ставке. Если данные окажутся достаточно сильными, то это вызовет рост ожиданий нового повышения процентных ставок в США, а это в свою очередь может снизить "аппетит к риску" у глобальных инвесторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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