Рубль усилил снижение к доллару и евро в среду вечером на фоне ухудшения мировой конъюнктуры

Москва. 6 марта. Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в среду; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых рынков, в том числе падения нефти.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 65,9425 руб./$1, что на 19,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,625 руб./EUR1, поднявшись на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 23,6 копейки - до 69,85 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля по отношению к доллару и евро на вечерних торгах среды связано, прежде всего, с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизились на 0,04%, до $65,84 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже снизились на 0,85% - до $56,08 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 7,29 млн баррелей, а эксперты ожидали более умеренного повышения - на 1,9 млн баррелей. Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 873 тыс. баррелей. Добыча нефти в США не изменилась на прошлой неделе, оставшись на рекордном в истории уровне 12,1 млн б/с.

"Внутренний валютный рынок нашел свою "золотую середину", где количество заявок на покупку валюты полностью удовлетворяется поступающими заявками на продажу. То есть весь спрос на валюту, включая заявки на покупку со стороны Минфина, полностью удовлетворяется в последние дни валютными продажами со стороны экспортеров. При этом рынку пока удается нивелировать весь негатив относительно возможного объявления новых антироссийских санкций. В результате, колебания рубля в паре с долларом проходят в последнее время в диапазоне 65,5-66,0 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в среду доллар торгуется в "зеленой" зоне практически на всех площадках развивающихся рынков. Еще накануне вечером американская валюта получила поддержку от хороших данных по деловой активности и рынку недвижимости в США. В частности, индекс доллара поднимался до отметки в 97 пунктов, обновив двухнедельный максимум. Однако уже в среду индекс USD к корзине шести основных валют торговался вблизи нулевых отметок, тогда как на площадках emerging markets американская валюта сохранила позитивный импульс. Сегодня внимание инвесторов на мировых рынках было приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США, а также данным по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора США от ADP. Однако российский валютный рынок достаточно сдержанно отыграл внешнюю статистику, и пара "доллар/рубль" осталась торговаться в диапазоне, сложившемся с начала марта - 65,6-66,0 руб./$1.

По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, не стоит ждать значимых движений в паре "доллар-рубль", которая, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне - 65,5-66 руб./$1. В последние дни российская валюта практически не реагирует на рост доллара на мировом рынке. Сегодня пара "евро-доллар" пытается закрепиться ниже важной отметки $1,3 за евро. Если ей это удастся, то рост доллара против рубля может ускориться.

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что сегодня сохраняется тенденция к некоторому укреплению доллара США. Индекс DXY сейчас колеблется вблизи отметки 97 пунктов, то есть недалеко от полуторагодичного максимума. Хуже аналогов котируется австралийский доллар, который уже подешевел на 0,7% под влиянием негативных данных по ВВП за четвертый квартал 2018 года. В четверг инвесторы ждут заседания совета управляющих ЕЦБ, а в пятницу - данных по американскому рынку труда. Оба события, вероятно, позитивно повлияют на курс доллара США, в основном относительно валют других развитых рынков: руководство ЕЦБ, как ожидается, должно подтвердить приверженность сравнительно мягкой денежно-кредитной политике, а пятничная статистика, судя по всему, будет свидетельствовать о благоприятной ситуации на американском рынке труда.

"На этом фоне евро завтра может отступить до $1,125 за евро. Не исключено, что доллар в пятницу продолжит укрепляться, а индекс DXY протестирует сильный уровень сопротивления, располагающийся на отметке 97,5 пункта. Однако существенного укрепления доллара ждать не стоит, так как финальные индексы PMI за февраль указывают на то, что экономическая ситуация в Европе перестала ухудшаться, по крайней мере в секторе услуг. Успешный ход переговоров между США и Китаем также, вероятно, ограничит укрепление американской валюты. Таким образом, не исключено, что к концу текущей недели привлекательной торговой идеей станет продажа доллара. Что касается валют развивающихся рынков, включая рубль, то стоит также ждать их ослабления относительно доллара, хотя и не такого существенного, как у валют развитых рынков. Возможно, рубль протестирует отметку 66 руб./$1, хотя торги будут проходить в довольно спокойном режиме", - полагают аналитики Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 марта на 4,26 копейки, до 65,8430 руб./$1, и опустил курс евро на 9 копеек, до 74,4158 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 6,49 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,8387 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 9,28 копейки, поднявшись до 65,8734 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 427,236 млн, из которых $590,801 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 836,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению ко вторнику на 8,19 копейки, до 74,4007 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 2,02 копейки и составил 74,4591 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR539,19 млн, из которых EUR185,54 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR353,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного снизилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) по отношению к 5 марта и составила 7,90% годовых, а на семидневный срок - выросла на 1 б.п., до 7,91% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились на 1 б.п. и 2 б.п. - до 8,23% и 8,61% годовых, соответственно, а ставка на срок 6 месяцев не изменилась и составила 8,69% годовых.