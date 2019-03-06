Рынок акций РФ вырос во главе с Норникелем после 6-дневного отката, но круглые рубежи не преодолел

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в среду отыграл почти все потери предыдущего 6-дневного снижения, локомотивом роста выступили акции "Норникеля" и обновившие свои максимумы бумаги "ЛУКОЙЛа"; индексы МосБиржи и РТС вернулись к круглым рубежам 2500 и 1200 пунктов, но преодолеть их не смогли из-за слабости нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2494,04 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1191,51 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,9%.

Доллар подрос до 65,94 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+4,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,3%, до 93,6 руб.), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%).

Чистая прибыль "Московской биржи" за 2018 год по МСФО сократилась на 2,6% по сравнению с 2017 годом - до 19,720 млрд рублей, говорится в отчетности биржи. Этот показатель превзошел консенсус-прогноз "Интерфакса" (падение на 5,2% - до 19,191 млрд рублей).

Наблюдательный совет "Мосбиржи" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 7,7 рубля на акцию (дивидендная доходность более 8%). В целом биржа может выплатить 17,528 млрд рублей.

Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,6%). В Европе к вечеру настроения ухудшились (FTSE, CAC40, DAX просели на 0,01-0,3%) и минусует Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Китайский рынок вырос на информации о подготовке властями КНР мер защиты торговых секретов зарубежных компаний. В частности, государственным ведомствам будет запрещено требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку, о чем заявил зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Нин Цзичжэ.

Такое условие, по его словам, включено в закон об иностранных инвестициях, обсуждаемый на проходящей в Пекине сессии ВСНП. Принятие закона даст гарантии того, что "от иностранного бизнеса нельзя будет потребовать передачи технологий в административном порядке", отметил чиновник.

Обвинения в том, что Китай требует раскрытия технологических секретов от зарубежных компаний, которые предъявляет Пекину Вашингтон, являются камнем преткновения в торговых переговорах США и КНР, пишет MarketWatch.

Накануне в КНР стартовала очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР). Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в рамках открытия сессии ВСНП объявил о ряде мер поддержки экономики, в том числе об увеличении госрасходов и новых сокращениях налогов, а также о дополнительных послаблениях для бизнеса и стимулировании кредитования малых и средних частных компаний.

В США вышли слабые данные ADP о занятости в несельскохозяйственном секторе США: индекс ADP Employment в феврале составил 183 тыс. рабочих мест при прогнозах на уровне 190 тыс. после 213 тыс. мест в январе.

Нефть в среду снижается на данных о запасах сырья. Американский институт нефти (API) сообщил накануне о росте запасов нефти за неделю на 7,29 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,39 млн баррелей, а в среду эту динамику подтвердило Минэнерго США - официально запасы нефти выросли на 7,07 млн баррелей при прогнозах роста всего на 1,45-1,9 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,66 за баррель (-0,3% и +0,3% накануне), апрельская цена WTI - $55,87 за баррель (-1,2% и +0,1% во вторник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказывают продолжение программы обратного выкупа акций и дивидендные ожидания. Бумаги "Мосбиржи" с умеренным оптимизмом отреагировали на данные о снижении чистой прибыли за прошлый год на 2,6%, акции "Норникеля" после локальной коррекции в предыдущие дни развернулись вверх и взяли курс на исторический максимум (14658 руб. - пик от 26 февраля). Индикаторы дневного графика акций ГМК умеренно позитивны - ADX указывает на преобладание восходящего тренда, хотя сила его не столь высока. На данный момент актуальным является сохранение краткосрочных "длинных" позиций с установкой стоп-лосса чуть ниже 14000 руб., считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в среду поднялись к психологически важным отметкам 2500 и 1200 пунктов, которые представляют собой верхние границы краткосрочных "боковиков". Оба индикатора при этом пересекли средние полосы Боллинджера дневных графиков (2485 и 1190 пунктов), а завершение дня выше этих уровней дает шансы на продолжение роста в район верхних полос (2520 и 1215 пунктов).

С фундаментальной точки зрения инвесторы, похоже, устали от бесконечных санкционных ожиданий и переключились на отдельные корпоративные истории, которые сдвинули с места весь рынок. Тем не менее, если внешний фон к утру четверга существенно изменится, "быки" также могут зафиксировать прибыль, поскольку повышение не вышло за рамки бокового движения, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду особо не располагал к оптимизму, но российский рынок, оказавшись перепроданным за последние дни, решил иначе. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщила о снижении прибыли по МСФО в 2018 году на 2,6%, "Газпром" (MOEX: GAZP) может начать поставки газа в Китай по восточному маршруту уже в декабре текущего года. Соответственно, в 2019 году объемы поставок в страны зарубежья могут возрасти на существенную величину.

На внешних площадках инвесторы ждут деталей американо-китайского соглашения по торговым вопросам, однако есть риск того, что сразу после Пекина Вашингтон займется вопросами брюссельской тарифной политики. Подозрение также вызывает снижение целей роста экономики КНР. В JPMorgan Asset Management допускают, что в течение десятилетия темпы роста китайской экономики упадут до 2% в год. В ОЭСР снизили прогноз роста мировой экономики до 3,3% с ноябрьской оценки 3,5%. В еврозоне рост в текущем году замедлится до 1%, а в 2020 году ускорится до 1,2%. Наиболее негативный пересмотр произошел по экономике Германии, которая, как предполагается, расширится всего на 0,7% в текущем году по сравнению с ноябрьским прогнозом 1,6%. Прогноз по росту ВВП РФ в текущем году снижен до 1,4% по сравнению с 1,5% в предыдущей оценке.

Exxon Mobil обещает увеличить добычу нефти на сланцевом проекте бассейна Пермиан на 80% в ближайшие годы. Схожий прогноз дает Chevron Corp. Кроме того, негативом для нефти остается динамика американских запасов. В марте НПЗ обычно начинают профилактические работы для перевода мощностей на летний режим работы, этот процесс постепенно уже набирает обороты.

Новости о переговорах США и Китая уже не волнуют рынок столь сильно, как это было еще несколько недель назад. Вечером выйдет "Бежевая книга", где содержатся свежие очерки о региональных экономиках США. Судя по резкому улучшению статистики деловой активности за февраль, можно ожидать столь же позитивных описаний от региональных резервных банков, что усилит ожидания повышения ставки Федрезерва. Движения российского рынка пока укладываются в рамки существующего коридора 2450-2500. Поэтому пока рано говорить о какой-либо смене тенденции.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, внешний новостной фон на текущей неделе складывается в большей степени нейтральный: новостей по прогрессу торговых переговоров Китая и США нет, заявления властей КНР о понижении целевого диапазона по росту ВВП на 2019 год до 6-6,5% не стали большим сюрпризом и даже были частично нивелированы планами властей по снижению налогов, включая НДС для производственного сектора (-3 процентных пункта). Статистика по ЕС (розничные продажи за январь и индексы Markit PMI в промышленности и секторе услуг за февраль) оказалась лучше ожиданий и несколько снизила опасения по поводу рецессии в регионе.

Заметный вклад в рост российских индексов внесли бумаги "ЛУКОЙЛа", "Норникеля" и "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%). "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) второй день подряд обновил максимумы после публикации сильных финансовых результатов за 2018 год и планах компании начать новый выкуп акций после завершения текущего buyback. "Норникель" дорожает на растущих ценах на никель и медь, а "Татнефть" восстанавливает потери последних 2 недель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+30,9% и 26,6% "префы"), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+25,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+7,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-26,8% и -25,8% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-7,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,572 млрд рублей (из них 10,817 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).