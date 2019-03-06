Отечественная валюта чувствует себя достаточно уверенно и стабильно против иностранных валют - Аналитика Онлайн

"Отечественная валюта чувствует себя достаточно уверенно и стабильно против иностранных валют. Интервенции Минфина вряд ли внесут какую-то существенную лепту в расстановку сил в валютной паре доллар/рубль на Московской бирже. По крайней мере, действия в моменте мы вряд ли увидим, но дальнейшее давление российских финансовых властей на рубль, так или иначе, скажется на его курсе. Напомним, что ранее мы давали рекомендации покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар, с прицелом для фиксации прибыли в диапазоне 67 до 68 рублей. Эту рекомендацию мы сохраняем", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.