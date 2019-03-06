Рубль игнорирует санкционную угрозу - БКС

Рубль не упускает возможности сохранения инертности по отношению к геополитическим рискам - инвесторы продолжают абстрагироваться от санкционной темы. В результате к середине недели курсу рубля удается сохранять позиции в достаточно узком диапазоне 65,6-65,8, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Набор факторов поддержки остается прежним. Нефтяные цены продолжают движение в коридоре $65-66, что в текущих условиях является комфортным уровнем для рублёвого актива. Отношение участников рынка к торговым переговорам США и Китая остается выжидательным. От обеих сторон прозвучали сигналы о наличии компромиссов по ряду вопросов, однако с учетом последних заявлений Штатов о том, что Трамп покинет переговоры по сделке, в случае если соглашение не будет идеальным, позволяют полагать, что места для торга остается еще много.

"На наш взгляд, сейчас рынки смогут довериться лишь конкретике, закрепленной на встрече глав двух стран. В этой связи полагаем, что умеренный оптимизм в рыночных настроениях и соответствующая поддержка валют развивающихся стран не подвергнется масштабным изменениям вплоть до встречи Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на вторую половину марта. Влияние повышения объемов покупок валюты ЦБ на рынке с марта, по нашим оценкам, оказывает весьма ограниченное воздействие на курс рубля. Даже повышенный объем покупок вблизи 18 млрд руб. в день остается достаточно сдержанной цифрой. Другими словами, регулятор продолжает реализовывать аккуратную стратегию возвращения на рынок. Также давление данного фактора на курс рубля, по крайней мере в марте, балансируется сохранением сезонно повышенного профицита счета текущих операций, который, скорее всего, начнет ослабевать лишь в апреле. Дополнительным фактором влияние на рубль могут стать результаты сегодняшнего размещения ОФЗ. "Зондирующая" способность этого аукциона Минфина будет значительно выше в сравнении с аукционом прошлой недели, в ходе которого был размещен рекордный (за последние 4 года) объем долга. Наиболее интересным, на наш взгляд, будет итог размещения "длинных" бумаг (с погашением в 2034 году). Низкий объем размещений, по нашим оценкам, может стать отражением реальной оценки геополитического риска на РФ и окажет определенное давление на курс рубля. Заметим, что мы сохраняем наш взгляд на курс рубля на перспективу ближайших двух месяцев - продолжение текущего низкоамплитудного "бокового" движения в диапазоне 65-66 возможно лишь при отсутствии активизации санкционного риска. Мы полагаем, что в перспективе марта существует вероятность возвращения рубля в девальвационный канал 66-68 под давлением геополитики. В перспективе до конца текущей недели ожидаем движения курса в диапазоне 65,3-66,5 за доллар", - указывает специалист "БКС Премьер".